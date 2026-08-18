Τσερνομπιλ: Nα αποκατασταθούν oι ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα ζητά η Γερμανία

Ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο, να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκαταστήσει τις ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα που καλύπτει το τμήμα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στο οποίο είχε σημειωθεί η καταστροφή.

«Η Γερμανία στέκεται πρωτίστως στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε ο Σνάιντερ ο οποίος επρόκειτο να επισκεφθεί τη ζώνη αποκλεισμού γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, στον οποίο σημειώθηκε το καταστροφικό δυστύχημα το 1986.

Το χαλύβδινο περίβλημα που καλύπτει τον χώρο στον οποίο σημειώθηκε το ατύχημα, υπέστη ζημιές από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ρώσο-ουκρανικού πολέμου.

«Το κατεστραμμένο προστατευτικό περίβλημα πάνω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα πρέπει να επισκευαστεί», δήλωσε ο Σνάιντερ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προστατευτική λειτουργία της χαλύβδινης κατασκευής δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη. Το κόστος των επισκευών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 580 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου του, ο Σνάιντερ ανέφερε ότι οι επισκευές θα είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και θα απαιτήσουν κοινή διεθνή προσπάθεια. «Έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι χώρες της G7», είπε. Ο Σνάιντερ είπε ότι η Γερμανία υποστήριξε την Ουκρανία στην πορεία της προς την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υπουργός συνοδεύεται στην επίσκεψή του από αντιπροσωπεία επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτήν τη στιγμή» είπε ο ίδιος και προσέθεσε: «Ο Ιούλιος ήταν ένας από τους πιο δύσκολους μήνες για τον άμαχο πληθυσμό από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Ήταν ο μήνας με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων από τον Μάιο του 2022».

Ο Σνάιντερ είπε επίσης ότι η Γερμανία έχει πολλά να προσφέρει στην Ουκρανία στο πεδίο των πράσινων τεχνολογιών. «Και οι δύο πλευρές επωφελούνται από αυτό. Η Ουκρανία αποκτά σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές, ενώ οι γερμανικές εταιρείες κερδίζουν μια σημαντική αγορά στο μέλλον», είπε.

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