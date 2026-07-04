Ουκρανία: Ανεμοστρόβιλος φωτιάς μαίνεται στη ζώνη αποκλεισμού του Τσέρνομπιλ

Snapshot Πυρκαγιές μαίνονται στη ζώνη αποκλεισμού του Τσέρνομπιλ από την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να έχουν περιοριστεί μέχρι στιγμής.

Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς ανάγκασε τους πυροσβέστες να υποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Η ζώνη αποκλεισμού ακτίνας 30 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό παραμένει κλειστή λόγω της ραδιενέργειας που προκλήθηκε από την καταστροφή του 1986.

Δορυφόροι καταγράφουν ροές μολυσμένου αέρα με αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα που εκτείνονται 170 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της πυρκαγιάς.

Ο πυρηνικός σταθμός του Τσέρνομπιλ βρίσκεται περίπου 94 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Snapshot powered by AI

Μαίνονται από την περασμένη εβδομάδα οι πυρκαγιές κοντά στον ανενεργό Πυρηνικό Σταθμό του Τσέρνομπιλ, οι οποίες ακόμα δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας δημοσίευσε βίντεο από τους διασώστες του να εγκαταλείπουν μια μεγάλη δίνη πυρκαγιάς.

Η ζώνη αποκλεισμού ακτίνας 30 χιλιομέτρων δημιουργήθηκε γύρω από τον σταθμό μετά την πυρηνική καταστροφή του 1986. Η ως επί το πλείστον δασώδης περιοχή των 2.600 τετραγωνικών χιλιομέτρων παραμένει κλειστή για το κοινό λόγω της έντονης μόλυνσης από ραδιενέργεια.

Το βίντεο, το οποίο ανέβασε το υπουργείο στο κανάλι του στο Telegram την Παρασκευή, κατέγραψε τον σχηματισμό ενός μεγάλου πυροσβεστικού ανεμοστρόβιλου που άρχισε γρήγορα να κινείται προς τους πυροσβέστες, αναγκάζοντάς τους να επιβιβαστούν στα οχήματά τους και να υποχωρήσουν.

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