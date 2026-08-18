Κλιμακώνει η Τουρκία: Δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο σήμερα από οπλισμένα F-16

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με τον αριθμό των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου να είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Συνολικά 12 τουρκικά αεροσκάφη και UAV συμμετείχαν στις σημερινές πτήσεις, καταγράφοντας 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, σήμερα 18 Αυγούστου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών κινήθηκαν συνολικά 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-16, ένα CN-235 και τέσσερα UAV.

25 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη και UAV

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των παραβιάσεων, ο οποίος ανήλθε στις 25.

Από αυτές:

8 παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους σχηματισμούς των τουρκικών μαχητικών F-16.

17 παραβιάσεις καταγράφηκαν από τα τουρκικά UAV.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 14 παραβάσεις, εκ των οποίων 3 από τους σχηματισμούς των μαχητικών αεροσκαφών, 9 από τα UAV και 2 από το CN-235.

Στην περιοχή καταγράφηκε επίσης μία εμπλοκή.

12 τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο

Η τουρκική δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν:

3 σχηματισμοί, αποτελούμενοι από 1x3 F-16 και 2x2 F-16

1 CN-235

4 UAV

συνολικά 12 αεροσκάφη

2 οπλισμένα F-16

Η παρουσία οπλισμένων τουρκικών μαχητικών, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό παραβιάσεων, εντείνει την εικόνα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Οι 25 παραβιάσεις και οι 14 παραβάσεις μέσα σε μία ημέρα αποτελούν έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ένταση στον ελληνικό εναέριο χώρο και την αυξημένη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο.