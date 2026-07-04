Ουκρανία: Τα πουλιά πλέον φτιάχνουν φωλιές από οπτική ίνα - Πώς συνδέεται με τον πόλεμο των drone

Μια αναπάντεχη και μακάβρια παρέμβαση της πολεμικής τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον έφερε στο φως η επιστημονική κοινότητα στην Ουκρανία. Πουλιά που ζουν κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου άρχισαν να πλέκουν τις φωλιές τους χρησιμοποιώντας εξαιρετικά λεπτά καλώδια οπτικών ινών, τα οποία έχουν κατακλύσει τις εμπόλεμες περιοχές. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει πώς η σύγκρουση, που μετρά πλέον περισσότερα από τέσσερα χρόνια, αναδιαμορφώνει βίαια το οικοσύστημα και την άγρια ζωή.

Αυτά τα ειδικά καλώδια, τα οποία μπορούν να εκτείνονται σε μήκος έως και 20 χιλιομέτρων, χρησιμοποιούνται μαζικά τόσο από τα ουκρανικά όσο και από τα ρωσικά στρατεύματα. Στόχος είναι η καθοδήγηση των ιπτάμενων drones, ώστε αυτά να παραμένουν απρόσβλητα από τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και τις παρεμβολές του αντιπάλου. Σήμερα, τεράστιες εκτάσεις κατά μήκος του μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων είναι κυριολεκτικά σπαρμένες με αυτές τις ίνες, οι οποίες κρέμονται από δέντρα, βρίσκονται διάσπαρτες σε χωράφια και καλύπτουν στέγες σπιτιών, θυμίζοντας γιγαντιαίους ιστούς αράχνης που γυαλίζουν στο φως του ήλιου.

Από το πεδίο της μάχης στα εργαστήρια

Η Γιάνα Χρίνκο, ανώτερη ερευνήτρια στο Πολεμικό Μουσείο του Κιέβου, μελετά με προσοχή δύο τέτοιες λεπτές φωλιές που εστάλησαν από τις ένοπλες δυνάμεις. Η ίδια εξηγεί ότι αντικείμενα όπως αυτά, φτιαγμένα από ξερά χόρτα και κομμάτια οπτικής ίνας, φανερώνουν με ανάγλυφο τρόπο την αλλαγή στη φύση των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα δεν γνωρίζει ακόμα ποια είδη πουλιών μάζεψαν τα υλικά αυτά, καθώς η Ουκρανία διαθέτει εξαιρετικά πλούσια ορνιθοπανίδα.

Για τον λόγο αυτό, η μία από τις δύο φωλιές θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις. Ο 33χρονος βιολόγος Άουκε-Φλόριαν Χίεμστρα, ο οποίος ειδικεύεται στα τεχνητά υλικά που χρησιμοποιούν τα πτηνά, δήλωσε έκπληκτος από το εύρημα. Οι ερευνητές πρόκειται να αναζητήσουν ίχνη DNA μέσα στη δομή της φωλιάς για να ταυτοποιήσουν με ακρίβεια το είδος του πτηνού που τη δημιούργησε, σημειώνοντας πως δεν έχουν αντικρίσει ποτέ κάτι παρόμοιο στο παρελθόν.

Οι επιπτώσεις στην άγρια πανίδα

Η εισαγωγή αυτών των βιομηχανικών υλικών στην καθημερινότητα των πουλιών κρύβει κινδύνους αλλά και απρόσμενα πλεονεκτήματα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Από τη μία πλευρά, οι σκληρές οπτικές ίνες βοηθούν τα πτηνά να κατασκευάσουν πιο σταθερές και ανθεκτικές φωλιές απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Από την άλλη, ελλοχεύει πάντα ο σοβαρός κίνδυνος να παγιδευτούν ή να τραυματιστούν θανάσιμα τα ίδια ή οι νεοσσοί τους μέσα στα μπερδεμένα καλώδια