Καιρός: Με 40άρια «ρίχνει» αυλαία ο Αύγουστος - Πότε έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Με 40άρια «ρίχνει» αυλαία ο Αύγουστος - Πότε έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας
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  • Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.
  • Οι μέγιστες θερμοκρασίες προβλέπονται 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα τοπικά ακόμη υψηλότερων τιμών.
  • Η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα θα παρουσιάσουν θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 38–40°C.
  • Υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες κοντά στους 28–29°C αναμένονται, περιορίζοντας την αποφόρτιση της θερμικής επιβάρυνσης τη νύχτα.
  • Παρά την έντονη θερμή τάση, δεν υπάρχει ακόμη βεβαιότητα για γενικευμένο καύσωνα με μεγάλη γεωγραφική έκταση και διάρκεια.
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Για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου έκανε λόγο σε νέα του ανάρτηση στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Οι προγνώσεις των ECMWF ENS και GEFS συμφωνούν ως προς τη γενική τάση, παρουσιάζουν όμως διαφορές ως προς την ένταση της θερμής εισβολής. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική, καθώς ακόμη δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε με βεβαιότητα για ένα γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 32–33°C στις 18 Αυγούστου ανεβαίνει σταδιακά και σύμφωνα με τη διάμεσο του ECMWF ENS πλησιάζει τους 38°C στις 24–26 Αυγούστου. Το GEFS εμφανίζεται κατά διαστήματα θερμότερο, προσεγγίζοντας τους 39–40°C.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη, όπου από τους 32–33°C περνάμε σταδιακά στους 36–37°C, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος των ελάχιστων θερμοκρασιών προς τους 26°C.

Στη Λάρισα, όπως συνήθως συμβαίνει σε θερμές καταστάσεις λόγω της ηπειρωτικότητας, η άνοδος είναι περισσότερο έντονη. Το ECMWF ENS οδηγεί τη μέγιστη κοντά στους 37–38°C, ενώ το GEFS παρουσιάζει ένα σαφώς θερμότερο σενάριο, με τιμές που φτάνουν ακόμη και περίπου τους 40–41°C.

Στην Πάτρα, τέλος, το ECMWF κινείται στην κορύφωση γύρω στους 37°C, ενώ και εδώ το GEFS εμφανίζεται θερμότερο, πλησιάζοντας κατά περιόδους τους 40°C.

Με μια πρώτη σύγκριση με τις κλιματικές τιμές του Αυγούστου, οι προβλεπόμενες μέγιστες βρίσκονται κατά προσέγγιση 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα τοπικά η θετική απόκλιση να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Πρόκειται επομένως για μια σαφή θερμή ανωμαλία και όχι απλώς για συνηθισμένες υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου, τονίζει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα και την Πάτρα τα ensemble φέρνουν τις ελάχιστες ακόμη και κοντά στους 28–29°C κατά την κορύφωση του επεισοδίου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την ουσιαστική υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν προτιμότερο να είμαστε ακόμη συγκρατημένοι ως προς τον χαρακτηρισμό «καύσωνας».

«Τα ensemble δείχνουν με αρκετά μεγάλη συνέπεια ότι έρχεται μια περίοδος σημαντικά υψηλότερων θερμοκρασιών. Δεν υπάρχει όμως ακόμη η ίδια βεβαιότητα για το εάν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες —ιδιαίτερα οι τιμές των 40°C και άνω— θα αποκτήσουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και διάρκεια.

Επιπλέον, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ των δύο βασικών ensemble συστημάτων. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο από το ECMWF ENS, ιδιαίτερα στις μέγιστες θερμοκρασίες. Το ECMWF προς το παρόν διατηρεί ένα σχετικά ηπιότερο σενάριο, χωρίς όμως να αναιρεί την έντονη θερμή τάση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μετά τις 24–25 Αυγούστου αυξάνεται η διασπορά των ensemble μελών.

Όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας, τόσο αυξάνεται φυσιολογικά και η αβεβαιότητα για το ακριβές ύψος της θερμοκρασίας. Με τα διαθέσιμα στοιχεία, λοιπόν, η ασφαλέστερη διατύπωση είναι ότι η χώρα οδεύει προς ένα ισχυρό και σχετικά παρατεταμένο θερμό επεισόδιο, με θερμοκρασίες περίπου 4–6°C υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Το κρίσιμο διάστημα φαίνεται να είναι οι 24 και 25 Αυγούστου, ενδεχομένως και η 26η Αυγούστου.Εάν στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων διατηρηθούν ή ενισχυθούν τα θερμότερα σενάρια, με 38–40°C ή και υψηλότερες θερμοκρασίες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με πολύ υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε θα υπάρχουν πλέον ισχυρότερα επιχειρήματα για τον χαρακτηρισμό του επεισοδίου ως καύσωνα», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

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