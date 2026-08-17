Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Στα θύματα περιλαμβάνονται ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου και ένα ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
ΕΛΛΑΔΑ
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Τραγική κατάληξη είχε η πτήση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), περίπου στις 18:17, όταν το ελικόπτερο κατέπεσε σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από το ελικοδρόμιο. Αμέσως μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά στο σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν τις σορούς των τριών επιβαινόντων, δύο ανδρών και μίας γυναίκας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Οι σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στα θύματα περιλαμβάνονται ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου και ένα ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο φέρεται να βρισκόταν σε γαμήλιο ταξίδι.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την περιοχή των Σπάτων με προορισμό τη Σίφνο. Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο ελικοδρόμιο, σε περιοχή όπου βρίσκονται και εξοχικές κατοικίες.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο από τη συντριβή:

Η διαδρομή που ακολούθησε το ελικόπτερο:

Οι πρώτες μαρτυρίες για την πτώση

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή της συντριβής, κάνοντας λόγο για έναν έντονο και ασυνήθιστο θόρυβο λίγο πριν από την πτώση. Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχε γίνει αντιληπτός καπνός από το ελικόπτερο καθώς πλησίαζε στην περιοχή του ελικοδρομίου.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα στοιχεία για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το ελικόπτερο.

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