Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου

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Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 23χρονος Αφγανός Taraki Safiullah κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο δράστης προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια, τους έδινε ναρκωτικά ή αλκοόλ και στη συνέχεια προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.
  • Παράλληλα, προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες τρία ανήλικα αγόρια έναντι χρηματικής αμοιβής.
  • Στην έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά (δισκία και MDMA) και κινητό τηλέφωνο.
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Τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών, έδωσε στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εισαγγελικής διάταξης.

Πρόκειται για τον:

TARAKI Safiullah του Amanullah και της Riza, γεν. 2003, στο Αφγανιστάν,

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Ο 23χρονος κατηγορείται για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα για κατοχή, πώληση και διάθεση, πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, με σκοπό την πρόκληση της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο. Παράλληλα, κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου.

«Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι, ο 23χρονος κατά το περασμένο έτος τόσο εντός της οικίας του στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια. Αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα κινητό τηλέφωνο.

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