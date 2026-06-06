Ρόδος: Βίαζε τη νύφη του και την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της

Οι βιασμοί φέρεται να ξεκίνησαν από το 2013, στην αρχή του γάμου της καταγγέλλουσας με τον γιο του κατηγορούμενου

Μιχάλης Παπαδάκος

Ρόδος: Βίαζε τη νύφη του και την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 49χρονος στη Ρόδο κατηγορείται για επανειλημμένο βιασμό της 33χρονης νύφης του και απειλές για απώλεια επιμέλειας των παιδιών της.
  • Οι βιασμοί φέρεται να ξεκίνησαν από το 2013, στην αρχή του γάμου της καταγγέλλουσας με τον γιο του κατηγορούμενου.
  • Η 33χρονη παρέδωσε στις Αρχές οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει έναν από τους βιασμούς.
  • Ο 30χρονος σύζυγος της καταγγέλλουσας στηρίζει τη μητέρα των παιδιών του και κατήγγειλε τη δημοσιοποίηση βίντεο με τον 49χρονο να την αγγίζει.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σχετίζονται με οικογενειακές διαφωνίες.
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Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών της Ρόδου, ένας 49χρονος, που κατηγορείται ότι βίαζε επανειλημμένα τη νύφη του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 33χρονη νύφη του κατήγγειλε ότι οι βιασμοί της από τον 49χρονο ξεκίνησαν πριν από χρόνια, ήδη από την αρχή του γάμου της το 2013. Όπως κατέθεσε στις Αρχές η καταγγέλλουσα, φοβόταν να προσφύγει το προηγούμενο διάστημα στη Δικαιοσύνη, καθώς ο κακοποιητής πεθερός της, την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της. Μάλιστα, η 33χρονη κατέθεσε στις Αρχές σκληρό δίσκο με οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται να καταγράφηκε ένας από τους βιασμούς.

Στο πλευρό της καταγγέλλουσας στέκεται κι ο γιος του φερόμενου ως βιαστή, ο 30χρονος σύζυγό της. Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» της Ρόδου, ενημερώθηκε από φίλο του για βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και στο οποίο ο 49χρονος φαίνεται να αγγίζει την 33χρονη.

Ο 49χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και τις αποδίδει σε οικογενειακές αντιπαραθέσεις. Υποστηρίζει ακόμα ότι είχε βοηθήσει τον γιο του και τη νύφη του, προσφέροντάς τους σπίτι και οικονομική βοήθεια.

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