Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα «σπάει» τη σιωπή του για τον θάνατό της 29 χρόνια μετά

Ο κόμης Σπένσερ βάζει τέλος σε αναλήθειες για την ζωή και τον θάνατο της αδελφής του μέσα από το νέο του βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister», που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα

Ανθή Κουρεντζή

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα «σπάει» τη σιωπή του για τον θάνατό της 29 χρόνια μετά
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Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για την αδελφή του και τον πρόωρο θάνατό της, το οποίο, όπως υποστηρίζει, θα αντικρούσει «αναλήθειες» και θα περιλαμβάνει «αποκαλύψεις που θα προσελκύσουν σημαντικό ενδιαφέρον».

Ο κόμης Σπένσερ έχει γράψει ένα νέο βιβλίο για την πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister».

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Το βιβλίο, που έχει χαρακτηριστεί «εξαιρετικά συγκινητικό» και «αξιοσημείωτα ειλικρινές», παρουσιάζεται ως η αφήγηση της «συγκλονιστικής ιστορίας της ζωής του κόμη Σπένσερ με την Νταϊάνα και της τραγικής εβδομάδας του θανάτου της» και θα είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος μιλά εκτενώς για τη ζωή της.

Αναμένεται επίσης να αναφερθεί στα παιδικά της χρόνια, στον αποτυχημένο γάμο της με τον σημερινό βασιλιά Κάρολο, καθώς και στις τεταμένες ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό της, μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997, όταν ήταν 36 ετών.

Στην κηδεία της, ο κόμης Σπένσερ είχε εκφωνήσει στο Αβαείο του Γουέστμινστερ έναν περίφημο, αιχμηρό επικήδειο, ο οποίος μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο και προκάλεσε χειροκροτήματα, όταν δεσμεύτηκε με έμφαση ότι η «εξ αίματος οικογένεια» της Νταϊάνα θα προστάτευε τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, οι οποίοι τότε ήταν ακόμη έφηβοι.

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Ο κόμης Τσάρλι Σπένσερ

Ανακοινώνοντας σήμερα το βιβλίο, δήλωσε: «Καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα, έχω κατακλυστεί για ακόμη μία φορά από αιτήματα για συνεντεύξεις σχετικά με την αδελφή μου. Αυτό με έπεισε να καταγράψω, μια για πάντα, τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, αντί να βιώνω ξανά τη δυσφορία του να διαβάζω τις απόψεις άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που με το πέρασμα του χρόνου έχουν γίνει αποδεκτές.

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να ειπωθεί η αλήθεια για την Νταϊάνα μέσα από την οπτική του αδελφού της, όπως ακριβώς προσπάθησα να κάνω όταν μίλησα στην κηδεία της. Όπως και στον επικήδειό μου, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ξεκάθαρα θετικό τρόπο. Ελπίζω αυτό το βιβλίο να ενδιαφέρει τους πολλούς ανθρώπους που εξακολουθούν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη της Νταϊάνα όπως ήταν εν ζωή, και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν όσοι είναι πολύ νέοι για να τη θυμούνται στην ακμή της νιώσουν —αφού το διαβάσουν— ότι “κατάλαβαν” ποια πραγματικά ήταν: μια μοναδική, δυναμική προσωπικότητα, γεμάτη αγάπη, χάρισμα και αμφιβολίες για τον εαυτό της, που έζησε τη ζωή με όλη της τη δύναμη και άφησε τον κόσμο πολύ καλύτερο, παρότι έφυγε από τη σκηνή τόσο νέα».

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Μετά την κηδεία της Νταϊάνα, στην οποία παρέστη η βασιλική οικογένεια, έγινε γνωστό ότι στο παρασκήνιο είχε υπάρξει έντονη διαφωνία σχετικά με το αν οι γιοι της, Γουίλιαμ και Χάρι, θα έπρεπε να περπατήσουν στη νεκρική πομπή. Τελικά το έκαναν, όμως στα απομνημονεύματά του «Spare» το 2023, ο Χάρι έγραψε ότι ο θείος του, κόμης Σπένσερ, είχε αντιταχθεί σε αυτό, χαρακτηρίζοντάς το «βαρβαρότητα».

Σε podcast πέρυσι, ο κόμης Σπένσερ αποκάλυψε επίσης ότι δυσκολεύεται όταν άγνωστοι του αφηγούνται πού βρίσκονταν τη στιγμή που πέθανε η αδελφή του και ότι την επέτειο του θανάτου της αισθάνεται «βαθιά δυστυχισμένος».

πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

Μιλώντας στο podcast «Rosebud» του Gyles Brandreth για την κληρονομιά της Νταϊάνα, είπε: «Σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, ιδιαίτερα για γυναίκες περίπου της ίδιας ηλικίας. Είχαν πραγματικά συνδέσει τη δική τους ζωή με τη δική της.

»Ίσως είχαν έναν δυστυχισμένο γάμο, ίσως πάλεψαν με κάποια διατροφική διαταραχή. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στην ιστορία της Νταϊάνα στα οποία μπορεί κανείς να αναγνωρίσει κάτι δικό του και να κρατήσει αυτό που τον αφορά — σχεδόν σαν ωροσκόπιο, μπορείς να το ερμηνεύσεις με τρόπο που να βγάζει νόημα για σένα».

Η Νταϊάνα είναι θαμμένη στο Althorp, την οικογενειακή έπαυλη των Σπένσερ, την οποία διαχειρίζεται σήμερα ο κόμης Σπένσερ. Τον περασμένο μήνα, ο Χάρι πήγε στη συγκεκριμένη έπαυλη στο Northamptonshire μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν και τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λίλιμπετ, όπου πιστεύεται ότι επισκέφθηκαν τον τάφο της.

PRINCESS DIANA

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP

Το νέο βιβλίο του κόμη, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει από την Penguin Random House στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει στο εξώφυλλό του μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Νταϊάνα.

Ο Daniel Bunyard, διευθυντής εκδόσεων της Penguin Random House UK, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα βιβλίο ιστορικής σημασίας, καθώς αφηγείται την ιστορία μιας από τις πιο εμβληματικές και πολιτισμικά σημαντικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, αλλά ταυτόχρονα είναι απολύτως μοναδικό, καθώς έχει γραφτεί από τον κόμη Σπένσερ μέσα από μια τόσο προσωπική και οικεία οπτική.

«Ο Τσαρλς Σπένσερ είναι ταυτόχρονα ένας στοργικός αδελφός, ένας καταξιωμένος συγγραφέας απομνημονευμάτων και ένας διακεκριμένος ιστορικός, και όλες αυτές οι πλευρές του συνυπάρχουν στο “Swan Song”.

Diana At Highgrove

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά συγκινητικό, καλογραμμένο και αξιοσημείωτα ειλικρινές βιβλίο, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη σπάνια ικανότητα του Τσαρλς να αγγίζει μεγάλο συναισθηματικό βάθος χωρίς μελοδραματισμούς, να καταγράφει με ειλικρίνεια χωρίς πικρία και να αποπνέει ζεστασιά χωρίς εξωραϊσμούς.

»Παρότι οι σελίδες αυτές περιέχουν πολλές αποκαλύψεις που αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό ενδιαφέρον, οι αναγνώστες θα βρουν, για πρώτη φορά αλλά και με τρόπο διαχρονικό, έναν ταιριαστό φόρο τιμής στην αγαπημένη γυναίκα που υπήρξε η πριγκίπισσα Νταϊάνα».

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