Χέιντεν Πανετιέρ: Γείτονας περιγράφει τις δραματικές ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής ηθοποιού

Η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα Airbnb στη Νότια Καρολίνα, με την αστυνομία να αποκλείει μέχρι στιγμής εγκληματική ενέργεια και την επίσημη αιτία θανάτου να παραμένει υπό διερεύνηση

Ανθή Κουρεντζή

Χέιντεν Πανετιέρ: Γείτονας περιγράφει τις δραματικές ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής ηθοποιού
LIFESTYLE
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Σοκ προκάλεσε στους γείτονες της Χέιντεν Πανετιέρ η είδηση θανάτου της ηθοποιού σε ηλικία 36 ετών. Η Χέιντεν εντοπίστηκε νεκρή στο πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου διέμενε.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Page Six, ένας ένοικος του Judson Mill Lofts περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που ακολούθησαν τον θάνατο της πρωταγωνίστριας του «Heroes» την Κυριακή.

«Σοκαρίστηκα, όπως φαντάζομαι και όλοι στο Γκρίνβιλ, όταν έμαθα ότι βρισκόταν εδώ», ανέφερε ο γείτονας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν είχε δει ποτέ την Πανετιέρ στο συγκρότημα πριν γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου της.

Obit - Hayden Panettiere

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

«Δεν ξέρω αν βρισκόταν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είμαι καν σίγουρος ότι έβγαινε ποτέ από το διαμέρισμα», είπε, προσθέτοντας: «Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά εγώ δεν την είδα ποτέ και δεν έχω μιλήσει με κάποιον άλλον που να μου είπε ότι την είχε δει».

Σύμφωνα με τον ένοικο, η διοίκηση του συγκροτήματος επικοινώνησε με τους κατοίκους μετά το περιστατικό, προκειμένου να τους ενημερώσει και να τους καθησυχάσει σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της ηθοποιού.

«Το συγκρότημα έχει στείλει δύο μηνύματα, αναφέροντας ότι δεν πρόκειται για κάτι που σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάται ή να ανησυχεί κάποιος», δήλωσε.

Hayden Panettiere

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

«Εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ένα πρόσωπο του δικού της βεληνεκούς βρισκόταν εδώ και στη συνέχεια συνέβη κάτι τόσο τραγικό», πρόσθεσε ο γείτονας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικές αρχές παρέμειναν στο σημείο από περίπου το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ της Κυριακής.

«Όταν έφτασε το όχημα του ιατροδικαστή, κατάλαβα φυσικά ότι κάποιος είχε πεθάνει», είπε. «Και μετά ξύπνησα το επόμενο πρωί και έμαθα ότι επρόκειτο για τη Χέιντεν. Ακόμη είναι σοκαριστικό».

Παρότι ο ένοικος δεν γνώριζε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είχε συμβεί, ανέφερε ότι είδε δύο άνδρες να κάθονται έξω από το διαμέρισμα μαζί με αστυνομικούς.

«Έδειχναν σοκαρισμένοι. Δεν μιλούσαν και είχαν σκυμμένα τα κεφάλια», περιέγραψε.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι πίστευε πως το διαμέρισμα όπου πέθανε η ηθοποιός λειτουργούσε ως βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb.

Ο πατέρας της Χέιντεν Πανετιέρ, Σκιπ Πανετιέρ, επιβεβαίωσε ότι η ηθοποιός πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 36 ετών.

Obit - Hayden Panettiere

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν», ανέφερε σε δήλωσή του στο Page Six. «Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης, που χάρισε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν — αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολουθούσαν στην οθόνη».

«Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας, καθώς η οικογένειά μας χρειάζεται χρόνο για να διαχειριστεί αυτή την αδιανόητη απώλεια», πρόσθεσε.

Στην καταγραφή, οι διασώστες ενημερώνονται για μια «άγνωστη γυναίκα» που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Στο σημείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, με εφαρμογή εξειδικευμένης καρδιοαναπνευστικής υποστήριξης και θωρακικών συμπιέσεων, χωρίς αποτέλεσμα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 14:23.

Η επίσημη αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ η αστυνομία έχει διευκρινίσει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

«Κατά την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, το άτομο, το οποίο αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Χέιντεν Πανετιέρ, διαπιστώθηκε ότι είχε καταλήξει στο σημείο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γκρίνβιλ στο NBC News.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ.

«Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων συνθηκών. Την κλήση στο 911 έκανε γνωστό πρόσωπο της κυρίας Πανετιέρ», ανέφερε εκπρόσωπος των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε ταξιδέψει στη Νότια Καρολίνα από το Λος Άντζελες μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, μαζί με τον κατά περιόδους σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ηθοποιός φέρεται να αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα έντονους πόνους στη μέση.

Η Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει με την επιλόχεια κατάθλιψη και την εξάρτηση από ουσίες. Η επίσημη αιτία θανάτου της, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

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