Καιρός: Πάνω από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας

Τι κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Πάνω από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις εκδηλώθηκαν την Τρίτη 18 Αυγούστου στη χώρα μας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνων.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, οι ηλεκτρικές εκκενώσεις σημειώθηκαν από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 18:00 ώρα Ελλάδας, οι οποίες αποτυπώνονται στο σχετικό χάρτη.

keravnoi.jpg

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

Ενώπιον μιας εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης θερμικής εισβολής αναμένεται να βρεθεί η χώρα μας το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF).

Η ανάλυση των διαδοχικών χαρτών της ανώτερης ατμόσφαιρας (στα 850 hPa, περίπου 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) αποκαλύπτει μια κλασική διάταξη εδραίωσης ακραία θερμών αερίων μαζών, οι οποίες θα δοκιμάσουν τις αντοχές της χώρας για ημέρες, πριν το βόρειο ρεύμα φέρει την πολυπόθητη εκτόνωση.Η γέννηση και η κλιμάκωση του καύσωνα (24 - 25 Αυγούστου)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη θερμική πίεση ξεκινά τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Οι χάρτες του ECMWF δείχνουν μια εκτεταμένη «γλώσσα» εξαιρετικά θερμού αέρα να καλύπτει ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με το βαθύ κόκκινο χρώμα να «κλειδώνει» πάνω από την ελληνική επικράτεια.

1.jpg

Την επόμενη ημέρα, την Τρίτη 25 Αυγούστου, το σκηνικό εδραιώνεται. Οι θερμές μάζες παραμένουν σταθερές, χωρίς τάση υποχώρησης, ενώ οι ισοβαρείς καμπύλες των 1012 hPa μετατοπίζονται ελαφρώς, προμηνύοντας την εξασθένηση των ανέμων στα ηπειρωτικά, γεγονός που θα εντείνει το αίσθημα της δυσφορίας.

2.jpg

)Η μέρα με το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον αλλά και τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι η Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η θερμική εισβολή φτάνει στο απόγειό της. Οι προγνωστικοί χάρτες χρωματίζονται με βαθύ καφέ και μαύρο χρώμα, αποτυπώνοντας την κορύφωση του καύσωνα στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

3.jpg

Ταυτόχρονα, η πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στα 1008 hPa πάνω από το Αιγαίο λειτουργεί ως «ασπίδα» που σταματά τα ευεργετικά μελτέμια. Απουσία ανέμων, οι θερμοκρασίες στο έδαφος αναμένεται να εκτιναχθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας τις αστικές περιοχές και τα κλειστά πεδινά τμήματα της χώρας σε πραγματικό καζάνι.

Το πρώτο ρήγμα στα βόρεια

Η πρώτη αλλαγή της κυκλοφορίας αρχίζει να διαφαίνεται νωρίς το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου. Ο χάρτης δείχνει ένα σαφές «ρήγμα» στα βόρεια σύνορα της χώρας.

4.jpg

Μια ψυχρότερη μάζα αέρα, συνοδευόμενη από την άνοδο της πίεσης στα 1012 hPa, αρχίζει να πιέζει τον καύσωνα από τα βορειοδυτικά, φέρνοντας τις πρώτες ανάσες δροσιάς στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ωστόσο, η νότια Ελλάδα (Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα) παραμένει υπό την επήρεια των πολύ σκούρων, θερμών αποχρώσεων, βιώνοντας ακόμα μια ημέρα έντονης ζέστης.

Το τέλος του καύσωνα και η επιστροφή των μελτεμιών

Η οριστική κάθαρση έρχεται το Σαββατοκύριακο. Ήδη από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο 29 Αυγούστου, το σκηνικό αλλάζει άρδην. Οι ακραία θερμές μάζες εκτοπίζονται πλήρως από τον ελλαδικό χώρο. Στη θέση τους επικρατούν ανοιχτά κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα, που σηματοδοτούν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.Η δημιουργία ενός ισχυρού αντικυκλώνα (υψηλές πιέσεις) στα βόρεια Βαλκάνια, σε συνδυασμό με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργοποιεί ένα ισχυρό βόρειο ρεύμα.

29.jpg

Τα μελτέμια επιστρέφουν δριμύτερα στο Αιγαίο.Την Κυριακή 30 Αυγούστου, η θερμοκρασιακή εξομάλυνση ολοκληρώνεται. Το πορτοκαλί χρώμα κυριαρχεί στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, δείχνοντας ότι οι θερμοκρασίες στα 1500 μέτρα έχουν υποχωρήσει κοντά στους φυσιολογικούς για την εποχή 16-18°C. Η εναπομείνουσα ζέστη περιορίζεται στα νότια θαλάσσια τμήματα και την Κρήτη, ενώ το καλοκαίρι αποχαιρετά τον Αύγουστο με πολύ πιο ανθρώπινες και συμβατές για την εποχή συνθήκες.

30.jpg

Οι υγειονομικές αρχές και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς η διάρκεια και η ένταση του φαινομένου στα μέσα της εβδομάδας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κολωνό για την εξαφάνιση 16χρονου

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 26χρονη στην Αθήνα που αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Πόσες θερμίδες παίρνετε από το άτμισμα

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε Βρετανία: Κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Το μακρύ χέρι του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον - Πώς η Τουρκία ρίχνει εκατομμύρια για λόμπινγκ στις ΗΠΑ

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: 27χρονος πνίγηκε προσπαθώντας να πιάσει το κινητό του από τη θάλασσα

20:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουτιά στις αγορές - Στα 91 δολάρια το πετρέλαιο - Ορμούζ και ομόλογα πιέζουν τα χρηματιστήρια

20:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή του Λόφου Στρέφη - Δύο συλλήψεις αλλοδαπών, δείτε το βίντεο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

19:52ΚΑΙΡΟΣ

Λαγουβάρδος: Καιρός με «δύο πρόσωπα» στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες - Πώς θα είναι το σκηνικό στην Ελλάδα

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Μασαχουσέτη: «Δεν έπιασαν τα φρένα» αυτοκινήτου και... έπεσε μέσα σε πισίνα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Άσπρος

19:40ΕΛΛΑΔΑ

«27 Αυγούστου το Μετρό φτάνει στην Καλαμαριά»

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Γορτυνία

19:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: Η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, μας στερεί έναν από τους επιφανέστερους διανοούμενους

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έρθω με καραμπίνα» - Απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ επειδή δεν παρέλαβε την κάρτα επιδόματος

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Καλάβρυτα - Καίει σε δασική έκταση, πρόβλημα οι κεραυνοί

19:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μήλο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά ΜΜΕ: Σε αδιέξοδο η Άγκυρα στην προσπάθειά της να πωλήσει τους S-400 και να πάρει τα F-35

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μάχη για 41χρονη να κρατηθεί στη ζωή– Παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: 27χρονος πνίγηκε προσπαθώντας να πιάσει το κινητό του από τη θάλασσα

18:16LIFESTYLE

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα «σπάει» τη σιωπή του για τον θάνατό της - «Ώρα να ειπωθεί η αλήθεια»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το 2031 θα ζούμε όλοι σαν εκατομμυριούχοι - Η πρόβλεψη του ελληνοαμερικανού γκουρού της τεχνολογίας

18:50ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο σήμερα από οπλισμένα F-16

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Γορτυνία

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

16:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 40άρια «ρίχνει» αυλαία ο Αύγουστος - Πότε έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ποιος είναι ο Βρετανός τραπεζίτης και η σύζυγος που σκοτώθηκαν με το ελικόπτερο – «Όλοι αγαπούσαν τον Άλεξ»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελλιά: Γιος διακεκριμένου χειρουργού που διδάσκει και στην Ελλάδα ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται - Τι υποστηρίζει

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε Βρετανία: Κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου - Τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Καλάβρυτα - Καίει σε δασική έκταση, πρόβλημα οι κεραυνοί

19:52ΚΑΙΡΟΣ

Λαγουβάρδος: Καιρός με «δύο πρόσωπα» στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες - Πώς θα είναι το σκηνικό στην Ελλάδα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ η συντριβή του ελικοπτέρου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός «Ιντιάνα Τζόουνς» που βρήκε τη χαμένη πόλη των Ίνκας

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας - Στη μάχη δύο εναέρια μέσα - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ