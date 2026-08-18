Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

Η ιστορία ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν προσεκτικά τους οργανισμούς που ζούσαν γύρω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα Νο 4

Δημήτρης Δρίζος

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη
WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο μαύρος μύκητας Cladosporium sphaerospermum βρέθηκε στο Τσερνόμπιλ και αναπτύσσεται καλύτερα όταν εκτίθεται σε ιονίζουσα ακτινοβολία.
  • Η μελανίνη στον μύκητα φαίνεται να λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα και αλλάζει συμπεριφορά υπό την επίδραση της ακτινοβολίας.
  • Η υπόθεση της "ραδιοσύνθεσης", δηλαδή η μετατροπή της ακτινοβολίας σε βιολογική ενέργεια από τον μύκητα, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά.
  • Ο C. sphaerospermum έχει χρησιμοποιηθεί σε πειράματα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για την αξιολόγηση της δυνατότητάς του να μειώνει την ακτινοβολία ως βιολογική ασπίδα.
  • Παραμένει αβέβαιο αν ο μύκητας εκμεταλλεύεται ενεργειακά την ακτινοβολία ή απλώς επιβιώνει αποτελεσματικά σε ακραίες συνθήκες ακτινοβολίας.
Snapshot powered by AI

Ένας μαύρος μύκητας που βρέθηκε στο εσωτερικό του Τσερνόμπιλ έχει μια ασυνήθιστη σχέση με κάτι που είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο: την ιονίζουσα ακτινοβολία. Ο Cladosporium sphaerospermum μπορεί να αναπτύσσεται καλύτερα όταν εκτίθεται σε αυτήν, αν και οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να πουν με βεβαιότητα αν ο μύκητας πράγματι μετατρέπει την ακτινοβολία σε ενέργεια.

Η ιστορία ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν προσεκτικά τους οργανισμούς που ζούσαν γύρω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα Νο 4. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την καταστροφή του 1986, το Τσερνόμπιλ παραμένει ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ζωή μπορεί να επιβιώνει σε μέρη όπου η ακτινοβολία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Μία ανακάλυψη ήταν ιδιαίτερα παράξενη. Μια ομάδα με επικεφαλής τη μικροβιολόγο Νέλι Ζντάνοβα, από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας, εντόπισε 37 είδη μυκήτων γύρω από το καταφύγιο του αντιδραστήρα. Πολλά από αυτά ήταν σκούρα ή μαύρα και περιείχαν μεγάλες ποσότητες μελανίνης. Ανάμεσά τους, ο C. sphaerospermum κυριαρχούσε στα δείγματα και εμφάνιζε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης.

Η ακτινοβολία προκαλεί κάτι ασυνήθιστο σε αυτόν τον μύκητα

Η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι αρκετά ισχυρή ώστε να απομακρύνει ηλεκτρόνια από τα άτομα. Στους ζωντανούς οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε μόρια, να διαταράξει βιολογικές αντιδράσεις και ακόμη και να καταστρέψει το DNA.

Αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον αυτό που παρατήρησαν οι ερευνητές στον C. sphaerospermum. Όπως έδειξαν πειράματα που πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση της Εκατερίνα Νταντατσόβα και του Αρτούρο Κασαντέβαλ, που συνδέονται με το Albert Einstein College of Medicine, ο μύκητας δεν ανεχόταν απλώς την ιονίζουσα ακτινοβολία· παρουσίαζε ενισχυμένη ανάπτυξη όταν εκτιθόταν σε αυτήν.

Η βασική ιδέα είναι ότι αυτοί οι μύκητες μπορεί με κάποιον τρόπο να επωφελούνται από την ιονίζουσα ακτινοβολία, ενώ η μελανίνη λειτουργεί παράλληλα ως προστατευτική ασπίδα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η ακτινοβολία άλλαζε τη συμπεριφορά της μελανίνης του μύκητα. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες, το 2008, να προτείνουν ότι ίσως συμβαίνει κάτι ακόμη πιο ασυνήθιστο.

Πρότειναν έναν μηχανισμό που μοιάζει, σε γενικές γραμμές, με τη φωτοσύνθεση, με τη μελανίνη να ενδέχεται να παίζει έναν ρόλο αντίστοιχο με εκείνον της χλωροφύλλης στα φυτά. Η προτεινόμενη διαδικασία έγινε γνωστή ως ραδιοσύνθεση (radiosynthesis).

Ωστόσο, αυτό που οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον: αν ο συγκεκριμένος μαύρος μύκητας «συλλέγει» πραγματικά την ακτινοβολία ή αν απλώς έχει εξελιχθεί ώστε να επιβιώνει εξαιρετικά αποτελεσματικά σε αυτήν.

1787038295001-471250059-clipboard08-18-202601.jpg

Τρέφεται πραγματικά αυτός ο μύκητας από την ακτινοβολία;

Η ιδέα ότι ένας μύκητας μπορεί να «τρέφεται» από την ακτινοβολία αποτελεί έναν εντυπωσιακό τίτλο, όμως η επιστημονική εικόνα είναι πιο περίπλοκη.

Οι ερευνητές δεν έχουν αποδείξει ότι η δέσμευση άνθρακα πραγματοποιείται με ενέργεια από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Ούτε έχουν εντοπίσει μια ολοκληρωμένη μεταβολική οδό που να δείχνει ότι ο C. sphaerospermum συλλαμβάνει την ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη βιολογική ενέργεια.

Όπως έγραψαν ο Nils Averesch του Stanford University και οι συνεργάτες του σε επιστημονική εργασία του 2022, η πραγματική ραδιοσύνθεση παραμένει ακόμη προς απόδειξη, όπως επίσης και το αν η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει στη μετατροπή ενώσεων άνθρακα σε μορφές υψηλότερης ενεργειακής περιεκτικότητας ή στη δέσμευση ανόργανου άνθρακα.

Και άλλοι μαύροι μύκητες δεν αντιδρούν απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο στην ακτινοβολία.

Ο μαύρος ζυμομύκητας Wangiella dermatitidis έχει επίσης παρουσιάσει ενισχυμένη ανάπτυξη υπό την επίδραση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Αντίθετα, ο Cladosporium cladosporioides αντέδρασε διαφορετικά. Η έκθεση σε ακτινοβολία γάμμα ή υπεριώδη ακτινοβολία αύξησε την παραγωγή μελανίνης, χωρίς όμως να ενισχύσει την ανάπτυξή του.

Έτσι, οι επιστήμονες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα βασικό ερώτημα: Μήπως ο C. sphaerospermum εκμεταλλεύεται με κάποιον τρόπο την ακτινοβολία ή αυτό που παρατηρούν είναι απλώς μια εξαιρετικά αποτελεσματική αντίδραση σε ένα ακραίο περιβαλλοντικό στρες;

Προς το παρόν, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορούν να δώσουν οριστική απάντηση.

Ο μύκητας που ταξίδεψε στο Διάστημα

Ο συγκεκριμένος μύκητας βρέθηκε τελικά σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον: τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Οι ερευνητές εξέθεσαν τον C. sphaerospermum στη διαστημική ακτινοβολία, προκειμένου να εξετάσουν αν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα είδος βιολογικής ασπίδας ακτινοπροστασίας.

Όπως εξηγείται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE, αισθητήρες τοποθετημένοι κάτω από ένα τρυβλίο Petri που περιείχε τον μύκητα κατέγραψαν μικρότερη ποσότητα ακτινοβολίας σε σύγκριση με αισθητήρες που βρίσκονταν κάτω από ένα αντίστοιχο δείγμα μόνο με άγαρ.

Το πείραμα είχε ως στόχο να διερευνήσει αν ο μύκητας θα μπορούσε να συμβάλει στην προστασία από την ακτινοβολία κατά τη διάρκεια μελλοντικών διαστημικών αποστολών.

Έτσι, ο C. sphaerospermum παραμένει σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική «γκρίζα ζώνη». Οι ερευνητές γνωρίζουν ότι μπορεί να ευδοκιμεί υπό την επίδραση ακτινοβολίας, ότι η ακτινοβολία επηρεάζει τη μελανίνη του και ότι το μυκητιακό υλικό μπορεί να μειώσει ένα μέρος της ακτινοβολίας που το διαπερνά.

Αυτό που δεν έχει ακόμη αποδειχθεί είναι αν ο μύκητας χρησιμοποιεί πραγματικά την ακτινοβολία ως πηγή ενέργειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:27ANNOUNCEMENTS

Η ώρα των playoffs για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα

11:07LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Δεν είχε ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία» - Η «δεύτερη μητέρα» της αποκαλύπτει τον δύσκολο αγώνα της

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ η συντριβή του ελικοπτέρου

10:56ΠΟΛΤΟΣ

Υπερτουρισμός ή μετανάστευση; Τι προτιμάτε;

10:52WHAT THE FACT

Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο

10:50ΥΓΕΙΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πιάτα, δοχεία τροφίμων και κουτάλες που παρουσιάζονταν ως «μπαμπού»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποσειδώνος: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω του – Βίντεο

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροιζήνα: 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό – Στο μικροσκόπιο για ακόμη 9 πυρκαγιές

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

10:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οδηγός τρόμαξε από έντομο – Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 2 μοτοσικλετιστές

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 17 Σεπτεμβρίου

10:35LIFESTYLE

Τζένη Κατσίγιαννη: Κλαρκ μετέφεραν παλέτες με πιάτα στο γλέντι που τραγουδούσε - Το απίστευτο σκηνικό στη Ζάκυνθο - Βίντεο

10:30ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο παράξενο μανιτάρι στη Γη κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν μικροσκοπικά ξωτικά στο πιάτο τους

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στα Καμένα Βούρλα εμφανίστηκε η εντυπωσιακή πτεροφάλαινα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 45χρονος έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Υπόθεση εξαπάτησης σε κλινική εξωσωματικής–Βρετανοί απέκτησαν με παιδιά με τουρκικό DNΑ

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοκαριστικό βίντεο: Ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου - Σώθηκε αναβάτης μηχανής

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 7χρονο και το έστειλε στο νοσοκομείο

09:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα; Η κατάρρευση που «πάγωσε» τη Μπάγερν Μονάχου – Τα νεότερα για τον νεαρό άσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποσειδώνος: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω του – Βίντεο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ η συντριβή του ελικοπτέρου

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 45χρονος έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση και για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης: «Θα είναι Δούρειος Ίππος και θα βγάζει πράκτορες»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ζώνη της Φωτιάς»: Ποια είναι η περιοχή όπου συμβαίνει το 90% των σεισμών - Οι χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοκαριστικό βίντεο: Ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου - Σώθηκε αναβάτης μηχανής

09:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα; Η κατάρρευση που «πάγωσε» τη Μπάγερν Μονάχου – Τα νεότερα για τον νεαρό άσο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου – Τρεις ειδικοί αναλύουν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα

17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Αποχώρησε 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων ο επίγειος συντονιστής

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Υπόθεση εξαπάτησης σε κλινική εξωσωματικής–Βρετανοί απέκτησαν με παιδιά με τουρκικό DNΑ

08:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε συχνά ροδάκινα

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:52WHAT THE FACT

Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι 25-34 ετών: Το 56,3% ζει με τους γονείς του - Η γενιά που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα

09:35WHAT THE FACT

Τεράστιος βόας σκαρφάλωσε σε κολώνα στο Περού: Έπαθε ηλεκτροπληξία κυνηγώντας περιστέρια - Βίντεο

11:07LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Δεν είχε ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία» - Η «δεύτερη μητέρα» της αποκαλύπτει τον δύσκολο αγώνα της

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τρομακτικό βίντεο με τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο – Έχει τραβηχτεί από την κάμερα του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ