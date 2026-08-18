Συνελήφθη 26χρονη στην Αθήνα που αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά

Snapshot Συνελήφθη στην Αθήνα 26χρονη υπήκοος Τουρκίας που αναζητούνταν διεθνώς από την Ιντερπόλ.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Εναντίον της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία για παραγωγή και εμπόριο ναρκωτικών, απειλή και εξύβριση.

Η 26χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μιας 26χρονης υπηκόου Τουρκίας, η οποία αναζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου αστυνομικοί στην Αθήνα.

Η 26χρονη εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8), στην Αθήνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Iντερπόλ Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών, της απειλής και της εξύβρισης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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