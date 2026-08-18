«Θα έρθω με καραμπίνα» - Απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ επειδή δεν παρέλαβε την κάρτα επιδόματος

Snapshot Άνεργος απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ, επειδή δεν παρέλαβε την προπληρωμένη κάρτα επιδόματος.

Η ΔΥΠΑ είχε ολοκληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις διαδικασίες καταβολής του επιδόματος, το οποίο είχε ήδη πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η έκδοση και παράδοση της προπληρωμένης κάρτας είναι αρμοδιότητα της τράπεζας, όχι της ΔΥΠΑ.

Οι απειλές έγιναν τηλεφωνικά και μέσω email, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων και ο δράστης συνελήφθη μετά από ενημέρωση των αστυνομικών αρχών.

Η ΔΥΠΑ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί βία ή απειλές κατά του προσωπικού της, προασπίζοντας την ασφάλεια και αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Snapshot powered by AI

Εργαζομένους της ΔΥΠΑ απείλησε άνεργος πολίτης, επειδή δεν είχε λάβει την προπληρωμένη κάρτα του, με αποτέλεσμα να μην λάβει το επίδομα ανεργίας.

Το γεγονός έκανε γνωστό η Διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με ανακοίνωση που εξέδωσε, την ώρα που η Ομοσπονδία υπαλλήλων ΟΑΕΔ κάνει λόγο για εργασία υπό το καθεστώς απειλών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΥΠΑ ενημέρωσε ότι «η Διοικήτρια, κα Γιάννα Χορμόβα, κατέθεσε σήμερα (18.08.2026) μηνυτήρια αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, κατά του άνεργου πολίτη, σε συνέχεια σοβαρότατου περιστατικού απειλών κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής εργαζομένων στο ΚΠΑ2 Κηφισιάς.

Ο εγγεγραμμένος άνεργος και δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ τόσο τηλεφωνικά όσο και με διαδοχικά μηνύματα μέσω mail, γιατί δεν παρέλαβε την προπληρωμένη κάρτας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρήση του επιδόματός του.

Η ΔΥΠΑ ωστόσο, είχε ολοκληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την καταβολή του επιδόματος, το οποίο είχε πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Όπως ο πολίτης ενημερώθηκε από την Υπηρεσία, η έκδοση και η παράδοση της προπληρωμένης κάρτας αποτελούν διαδικασία που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τράπεζας».

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι: «Παρά τις σχετικές ενημερώσεις και την προσπάθεια των εργαζομένων να τον εξυπηρετήσουν και να τον καθοδηγήσουν, ο ίδιος προχώρησε σε τηλεφωνικές και γραπτές απειλές κατά του προσωπικού, με εκφράσεις που προκάλεσαν εύλογη και έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ προχώρησε σήμερα στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στο Αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, ζητώντας τη νόμιμη διερεύνηση της υπόθεσης και την άσκηση της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

Η ΔΥΠΑ υπηρετεί σταθερά τον πολίτη, στηρίζει καθημερινά τους ανέργους και εργάζεται με αφοσίωση, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία.

Ωστόσο, η προστασία της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Συμπεριφορές βίας, εκφοβισμού και απειλών δεν γίνονται και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από καμία πλευρά. Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ θα εξαντλεί πάντα κάθε νόμιμο μέσο για την περιφρούρηση του προσωπικού της και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της».

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