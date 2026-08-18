Κιλκίς: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Άσπρος
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης
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- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος στο Κιλκίς.
- Η πυρκαγιά αναφέρθηκε περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος στο Κιλκίς
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου.
Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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