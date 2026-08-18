Κιλκίς: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Άσπρος

Snapshot Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος στο Κιλκίς.

Η πυρκαγιά αναφέρθηκε περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος στο Κιλκίς

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου.

Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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