Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις έως 30′ προς το Αεροδρόμιο - Σύγκρουση δύο Ι.Χ. στον Κηφισό

Snapshot Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από την Πλακεντίας έως την Ελευσίνα.

Υψηλή είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρρόης και η Λεωφόρος Συγγρού.

Οι οδηγοί προς το αεροδρόμιο πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο λόγω αυξημένης κίνησης στις βασικές αρτηρίες της Αττικής. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, λόγω σύγκρουσης δύο Ι.Χ. οχημάτων, δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της οδού Πειραιώς.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Aττική Οδό Αθηνών-Λαμίας, τόσο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο όσο και προς την Ελευσίνα. Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 έως 30 λεπτά από το ύψος της Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ επιπλέον καθυστερήσεις, περίπου 10 έως 15 λεπτών, σημειώνονται στην έξοδο προς Λαμία.

Στο αντίθετο ρεύμα, προς Ελευσίνα, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από την Πλακεντίας έως την Ελευσίνα, καθώς και επιπλέον 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης, καθώς και στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου. Κίνηση καταγράφεται επίσης στην Αχιλλέως και τη Μάρνη.