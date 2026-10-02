Σε κρίσιμη κατάσταση η Christa Pike μετά τις δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η Christa Pike και λαμβάνει «ζωτικής σημασίας ιατρική φροντίδα» σε τοπικό νοσοκομείο του Τενεσί, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι της, μία ημέρα μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές της πολιτείας

Η 50χρονη, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο για μια δολοφονία που διέπραξε το 1995, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο την Τετάρτη το βράδυ, αφού επέζησε από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της.

«Δεν έχουμε καμία εικόνα για την πρόγνωση της κατάστασής της ούτε πολλές πληροφορίες σχετικά με την υγεία της αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Γνωρίζουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή».

Η αποτυχημένη εκτέλεση προκάλεσε πολιτική και νομική αναταραχή στο Τενεσί. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για φέτος και διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς πήγε στραβά με την Christa Pike.

Ο Σπάιβι χαρακτήρισε την όλη διαδικασία «σκληρή και βασανιστική», λέγοντας ότι τον «στοιχειώνει» το γεγονός ότι είδε και άκουσε την Pike να μιλάει, να τραγουδάει και στη συνέχεια να ροχαλίζει δυνατά κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 90 λεπτών που παρέμεινε στην αίθουσα εκτέλεσης. Οι δικηγόροι της δήλωσαν επίσης ότι η διαδικασία της ανάνηψης ενδέχεται να προκάλεσε «εγκεφαλική βλάβη» στην Pike. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ιατρική επιβεβαίωση ότι η 50χρονη έχει υποστεί μόνιμη νευρολογική βλάβη.

Η μητέρα της κοπέλας που δολοφόνησε η Pike το 1995 μαζί με τον σύντροφό της, η Μέι Μαρτίνεζ, βρισκόταν επίσης στην αίθουσα για να παρακολουθήσει την εκτέλεση, και σύμφωνα με τοπικά μέσα, αναστατώθηκε πολύ κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

«Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη για την κόρη μου», δήλωσε η Μαρτίνεζ στο Associated Press την Πέμπτη. «Παρακολούθησα όλη τη διαδικασία. Ήταν ξύπνια. Γελούσε. Κούναγε το κεφάλι της, κούναγε τα πόδια της. Προσπαθούσε να σηκωθεί», είπε.

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