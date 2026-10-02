Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στα Εξάρχεια: 5 συλλήψεις και πάνω από 9,5 κιλά κατασχεμένης κάνναβης

Snapshot Κατασχέθηκαν πάνω από 9,5 κιλά κάνναβης, 126 δενδρύλλια και εξοπλισμός καλλιέργειας σε Αττική και Μεσσηνία.

Η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και ειδικές ανακριτικές ενέργειες.

Το οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στην περιοχή των Εξαρχείων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε υπήκοοι Τουρκίας, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί, μέσω της έρευνας και ειδικών ανακριτικών ενεργειών, φέρεται να διαπίστωσαν ότι οι συλληφθέντες είχαν δημιουργήσει ομάδα με στόχο την καλλιέργεια κάνναβης και τη διακίνηση των ποσοτήτων που παρήγαγαν.

Εντοπίστηκε καλλιέργεια στη Μεσσηνία

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε δασική περιοχή της Μεσσηνίας, οι Αρχές εντόπισαν καλλιέργεια κάνναβης και προχώρησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση 126 δενδρυλλίων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια και χώρους που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» στην Αττική και τη Μεσσηνία.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

8 κιλά και 742,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

784 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

900 ευρώ

2 οχήματα

7 κινητά τηλέφωνα

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές

εξοπλισμός για την καλλιέργεια, όπως ποτιστήρια, εργαλεία κοπής και σκαψίματος, γάντια και άλλα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων και των δενδρυλλίων ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.