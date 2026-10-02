ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να στείλουν το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt θα προστεθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να στείλουν το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή έως τα τέλη Νοεμβρίου.
  • Το USS Theodore Roosevelt θα προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα αεροπλανοφόρα USS George HW Bush και USS George Washington στην περιοχή.
  • Δεν έχει καθοριστεί αν το USS Theodore Roosevelt θα αντικαταστήσει κάποιο από τα υπάρχοντα αεροπλανοφόρα ή θα προστεθεί ως επιπλέον δύναμη.
  • Αν παραμείνουν και τα τρία αεροπλανοφόρα, η παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα είναι η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο.
  • Η ανάπτυξη του USS Theodore Roosevelt γίνεται εν μέσω δηλώσεων του προέδρου Τραμπ για πιθανή αύξηση στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt θα προστεθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στα αεροπλανοφόρα USS George HW Bush και USS George Washington που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, ανέφεραν η εφημερίδα Wall Street Journal και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Το USS Theodore Roosevelt απέπλευσε την Κυριακή από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Πλοία από την Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας της Νήσου Μακίν αναπτύχθηκαν επίσης τη Δευτέρα, ανέφερε η Wall Street Journal.

Το Axios, επικαλούμενο έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι δεν είναι ακόμα σαφές αν το USS Theodore Roosevelt θα αντικαταστήσει ένα από τα αεροπλανοφόρα που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή ή θα αναπτυχθεί επιπλέον αυτών.

Αν παραμείνουν και τα τρία αεροπλανοφόρα, θα πρόκειται για την πιο αυξημένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η κίνηση αυτή γίνεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, πως είναι «πιθανό» να αυξηθούν τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

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