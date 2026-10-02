Η νέα BMW Σειρά 3 με εμφάνιση Neue Klasse και χωρίς diesel

Η BMW περνά στην όγδοη γενιά της Σειράς 3, συνδυάζοντας τη σχεδιαστική ταυτότητα της Neue Klasse με βενζινοκινητήρες και ήπια υβριδική τεχνολογία.

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Η νέα BMW Σειρά 3 με εμφάνιση Neue Klasse και χωρίς diesel
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Έτσι μαζί με την ηλεκτρική i3, διαμορφώνονται δύο τεχνικά διαφορετικές προτάσεις με κοινή εμφάνιση και ψηφιακό περιβάλλον.

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