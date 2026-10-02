Η νέα BMW Σειρά 3 με εμφάνιση Neue Klasse και χωρίς diesel
Η BMW περνά στην όγδοη γενιά της Σειράς 3, συνδυάζοντας τη σχεδιαστική ταυτότητα της Neue Klasse με βενζινοκινητήρες και ήπια υβριδική τεχνολογία.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έτσι μαζί με την ηλεκτρική i3, διαμορφώνονται δύο τεχνικά διαφορετικές προτάσεις με κοινή εμφάνιση και ψηφιακό περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Lepas ξεκινά στην Ελλάδα με δύο PHEV SUV (+τιμές)
10:42 ∙ WHAT THE FACT
LHS 1140b: Το παράξενο σήμα ηλίου που αποκαλύπτει τα μυστικά ενός μακρινού κόσμου
10:40 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη της βουλευτού της ΝΔ, Κατερίνας Παπακώστα
10:27 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο μεγάλος αγώνας Ελλάδα-Γερμανία με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
09:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άνδρος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Φανερωμένη
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα BMW Σειρά 3 με εμφάνιση Neue Klasse και χωρίς diesel
09:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για φορολογικές απαντήσεις πριν από μια συναλλαγή
12:24 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ