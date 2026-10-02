Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 44χρονου με ναρκωτικά και στρατιωτικού τύπου αντικείμενα στο αυτοκίνητό του

Snapshot Στο όχημα βρέθηκαν στρατιωτικές πινακίδες, γερμανικές άδειες κυκλοφορίας, στρατιωτικά καπέλα με εθνόσημο και άλλος εξοπλισμός.

Ο άνδρας είχε κηρυχθεί ανυπότακτος εσωτερικού για μη παρουσίαση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η αστυνομία τον οδήγησε στις αρμόδιες αρχές μετά τη σύλληψη και τις έρευνες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 44χρονου στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, όπου εντοπίστηκαν μικρές ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και αντικείμενα στρατιωτικού και υπηρεσιακού τύπου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε ο άνδρας και βρήκαν μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης.

Κατά την ίδια έρευνα εντοπίστηκαν ακόμη δύο στρατιωτικές πινακίδες κυκλοφορίας, τρεις άδειες κυκλοφορίας που φέρονται να είναι γερμανικές, καθώς και ένας μακρόστενος φάρος αυτοκινήτου.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν επίσης δύο καπέλα στρατιωτικού τύπου με το εθνόσημο του Ελληνικού Στρατού, μία συσκευή e-pass και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ο 44χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο άνδρας είχε κηρυχθεί ανυπότακτος εσωτερικού σε καιρό ειρήνης, καθώς δεν είχε παρουσιαστεί για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.