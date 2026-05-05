Ρωσία: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων

Η σορός του βρέθηκε στο διαμέρισμά του με όπλο δίπλα του, ενώ έχουν προκύψει θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατό του.

Νεκρός εντοπίστηκε στη Μόσχα ο στρατηγός των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων και βιολογικών όπλων, Στάνισλαβ Πετρόφ.

Ο στρατηγός των Δυνάμεων Ακτινοβολίας, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ιδρυτές των σύγχρονων δυνάμεων χημικής άμυνας της Ρωσίας, βρέθηκε νεκρός με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία, ωστόσο, έχουν φουντώσει οι θεωρίες συνωμοσίας.

Η σορός του Πέτροφ ανακαλύφθηκε από συγγενείς το πρωί της 2ας Μαΐου στο διαμέρισμά του στο Moscow House on the Embankment. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ένα όπλο βρέθηκε δίπλα στον αποθανόντα. Αναφέρεται ότι το σώμα του στρατηγού βρέθηκε στην κουζίνα, καθισμένο σε μια καρέκλα.

Πριν από τη συνταξιοδότησή του, ο Πέτροφ ήταν ο τελευταίος διοικητής των δυνάμεων χημικής άμυνας της ΕΣΣΔ και μέχρι το 2001 ηγήθηκε των νεοσύστατων Ρωσικών Δυνάμεων Χημικής Άμυνας.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, εργάστηκε ως επικεφαλής ερευνητής στο Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Προϋπολογισμού του Κράτους «27 Επιστημονικό Κέντρο», το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, την Ουκρανία και τον Καναδά λόγω συμμετοχής στην ανάπτυξη και χρήση χημικών όπλων από τον ρωσικό στρατό.

Το θανατηφόρο ρωσικό σύστημα φλογοβόλων

Ο Πετρόφ, έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος βαρέος φλογοβόλου TOS-1 Buratino. Το TOS-1 Buratino είναι ένα σοβιετικό σύστημα βαρέος φλογοβόλου διαμετρήματος 220 mm τοποθετημένο σε πλαίσιο άρματος μάχης T-72.

Είναι εξοπλισμένο με 30 μη κατευθυνόμενους θερμοβαρικούς πυραύλους και έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει εχθρικό προσωπικό, εξοπλισμό και οχυρώσεις σε απόσταση έως και 3,5 χλμ.

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Αφγανιστάν και αργότερα στην Τσετσενία, τη Συρία και την Ουκρανία. Λόγω της ακραίας καταστροφικής του δύναμης και της ευρείας περιοχής δράσης του, η χρήση του συστήματος Buratino μπορεί να συνιστά παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου.

Η παρουσία του στο Τσέρνομπιλ

Ο Στάνισλαβ Πετρόφ γεννήθηκε το 1939 και αποφοίτησε με άριστα από τη Στρατιωτική Σχολή Χημείας του Σαράτοφ σε ηλικία 20 ετών. Στη συνέχεια κατατάχθηκε στα χημικά στρατεύματα. Το 1986, ο Πετρόφ έγινε ο πρώτος αναπληρωτής διοικητής των χημικών στρατευμάτων των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων και, με αυτή την ιδιότητα, συμμετείχε στον καθαρισμό της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνομπίλ.

Μυστήριο καλύπτει και τον θάνατο του τελευταίου διοικητή της μονάδας της οποίας ηγείτο επί σειρά ετών ο Πετρόφ, του Αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ, διοικητή των δυνάμεων Ραδιολογικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας του Ρωσικού Στρατού, που σκοτώθηκε σε έκρηξη. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025, κοντά σε μια πολυκατοικία στην οδό Ριαζάνσκι στη Μόσχα, καθώς ο στρατηγός κι ο βοηθός του έβγαιναν από το κτίριο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ένα ηλεκτρικό σκούτερ που ήταν σταθμευμένο κοντά στην είσοδο. Η έκρηξη έσπασε την πόρτα εισόδου του κτιρίου και έσπασαν παράθυρα σε διαμερίσματα από τον πρώτο έως τον τέταρτο όροφο. Την προηγούμενη μέρα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας είχε κατηγορήσει τον Ιγκόρ Κιρίλοφ ότι διέταξε τη χρήση χημικών όπλων εναντίον των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που έσωσε τον κόσμο

Ο Στάνισλαβ Πετρόφ, είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον άνθρωπο που «έσωσε τον κόσμο», επειδή πολύ απλά... δεν έκανε τίποτα. Ο Σοβιετικός αξιωματικός που το 1983, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, πήρε μια απόφαση που πιθανότατα απέτρεψε έναν πυρηνικό πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής του βάρδιας σε κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης κοντά στη Μόσχα, τα συστήματα κατέγραψαν εκτόξευση αμερικανικών πυραύλων προς την ΕΣΣΔ. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, έπρεπε να ενημερώσει άμεσα την ανώτερη διοίκηση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανταποδοτική πυρηνική επίθεση.

Ωστόσο, παρά τα δεδομένα και την πίεση, ο Πετρόφ αμφισβήτησε την αξιοπιστία του συστήματος. Θεώρησε απίθανο οι ΗΠΑ να επιτεθούν με τόσο περιορισμένο αριθμό πυραύλων και ανέφερε ότι πρόκειται για λάθος συναγερμό.

Μετά από περίπου 23 αγωνιώδη λεπτά, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε πραγματική επίθεση. Το σήμα οφειλόταν σε αντανάκλαση ηλιακού φωτός στα σύννεφα. Η πράξη του δεν αναγνωρίστηκε άμεσα· το περιστατικό παρέμεινε απόρρητο για χρόνια. Μόλις τη δεκαετία του 1990 έγινε γνωστή η ιστορία του και άρχισε να τιμάται διεθνώς. Ο ίδιος, πάντως, επέμενε πως απλώς έκανε το καθήκον του.

«Ό,τι συνέβη δεν είχε σημασία για μένα-ήταν δουλειά μου. Απλώς έκανα τη δουλειά μου και ήμουν το σωστό πρόσωπο την κατάλληλη στιγμή, αυτό είναι όλο. Η εκλιπούσα σύζυγός μου για 10 χρόνια δεν ήξερε τίποτε γι ‘αυτό "Τι έκανες λοιπόν;" με ρώτησε. "Τίποτα. Δεν έκανα τίποτα"...»

Ο Πετρόφ έλαβε πρόωρη συνταξιοδότηση και πέθανε στις 19 Μαΐου 2017 από υποστατική πνευμονία.