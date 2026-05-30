Μικρολίμανο: Γνωστός τράπερ ήταν μαζί με τον «Τίτι» το βράδυ που συνελήφθη

Με τον διαβόητο κακοποιό «Τίτι» που συνελήφθη στο Μικρολίμανο είχε συναντηθεί το ίδιο βράδυ της σύλληψής του ο γνωστός τράπερ Like Boss.

Ο ίδιος, σε βίντεό του, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους είχε συναντηθεί με τον εγκληματία, λέγοντας ότι «είχα πάει με μια φιλή μου για κάτι ποτά και με πλησίασε ένας τύπος και μου λέει 'ξέρεις ποιος είμαι εγώ;'. Τον κοιτάω εγώ 3-4 δευτερόλεπτα και του λέω 'Ο Τίτι;'. Και γελάει και αυτός» και υποστηρίζει ότι «ήταν κι αυτός με μια κοπέλα και μου λέει να πιούμε ένα ποτό. Και δεν περνάνε 15 λεπτά και έγινε... αυτό που έγινε».

«Εγώ δεν μπορούσα να πάω εκεί, γιατί ήταν γεμάτο με αστυνομικούς και έφυγα. Ούτε έτρεξα, ούτε τίποτα άλλο», ισχυρίζεται σχετικά με το γιατί δεν έκατσε στο σημείο με τις αστυνομικές δυνάμεις και πρόσθεσε: «Εγώ δεν έχω την ηλικία για να τον ξέρω. Απλώς τυχαίνει να είμαστε από την ίδια γειτονιά και είχα ψάξει παλιά στα σάιτ λίγο παραπάνω και είχα δει φωτογραφίες και από εκεί τον αναγνώρισα. Δεν με συνδέει κάτι άλλο. Και από ότι έχω δει εγώ στα σάιτ το '12, το '19 και το '22, δεν είδα πουθενά να τον λένε βιαστή. Τώρα το '26 τον αποκαλούνε βιαστή. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα, καλό είναι να μην πιστεύετε τα media, γιατί αυτά είναι προπαγάνδες. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να είναι καλά, γιατί δεν εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο τέτοια πράγματα».

