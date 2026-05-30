Φωτιά στον Λυκαβηττό σε ξερά χόρτα
Οι πυροσβετικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στον Λυκαβηττό, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μικρή εστία άγριων χόρτων και κατασβέστηκε άμεσα από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο πριν σπεύσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Σαρανταπήχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή, ωστόσο σταδιακά αποκαθίσταται.
