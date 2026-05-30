Φωτιά στον Λυκαβηττό σε ξερά χόρτα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στον Λυκαβηττό, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μικρή εστία άγριων χόρτων και κατασβέστηκε άμεσα από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο πριν σπεύσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Σαρανταπήχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή, ωστόσο σταδιακά αποκαθίσταται.

