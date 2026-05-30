Πέθανε σε ηλικία 104 ετών ο Γάλλος διανοούμενος Εντγκάρ Μορέν

Ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, θεμελιωτής της θεωρίας της «σύνθετης σκέψης», άφησε το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια διανόηση του 20ού και 21ου αιώνα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο Εντγκάρ Μορέν, θεμελιωτής της θεωρίας της σύνθετης σκέψης, πέθανε σε ηλικία 104 ετών αφήνοντας σημαντική πνευματική κληρονομιά στην επιστήμη και τις κοινωνικές επιστήμες.
  • Η θεωρία του προωθούσε μια ολιστική προσέγγιση που συνδέει επιστήμη, ιστορία, φιλοσοφία και πολιτισμό για την κατανόηση σύνθετων προβλημάτων.
  • Ο Μορέν τόνιζε την πολυπλοκότητα και την ευμεταβλητότητα της ανθρώπινης φύσης, απορρίπτοντας απόλυτες ερμηνείες και επικρίνοντας τις ιδεολογίες και τα δόγματα.
  • Κατά τη διάρκεια της ζωής του, βίωσε σημαντικά ιστορικά γεγονότα του 20ού αιώνα και διατήρησε ενεργή δημόσια παρουσία μέχρι το τέλος.
  • Εκφράζοντας ανησυχίες για την άνοδο αυταρχικών τάσεων, παρέμεινε αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας ότι η ελπίδα βρίσκεται στο απρόβλεπτο και την αντίσταση.
Ο Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Εντγκάρ Μορέν έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (29/5) στο Παρίσι σε ηλικία 104 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη που επηρέασε βαθιά την επιστήμη, τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές επιστήμες.

Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διανοητικές μορφές του 20ού και του 21ου αιώνα, ενώ το έργο του για τη «σύνθετη σκέψη» διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σήμερα πολύπλοκα κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα.

Ο πατέρας της «σύνθετης σκέψης»

Ο Μορέν αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην αμφισβήτηση του κατακερματισμού της γνώσης, υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα προβλήματα της εποχής δεν μπορούν να ερμηνευθούν μέσα από ένα μόνο επιστημονικό πεδίο.

Η θεωρία της σύνθετης σκέψης πρότεινε μια ολιστική προσέγγιση που συνδέει την επιστήμη, την ιστορία, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό, προκειμένου να κατανοηθεί η πραγματικότητα σε όλες τις διαστάσεις της.

Το πρώτο του βιβλίο, «L'An zéro de l'Allemagne», κυκλοφόρησε το 1946, ενώ τις επόμενες δεκαετίες ανέπτυξε το έργο που τον καθιέρωσε διεθνώς.

«Ο άνθρωπος είναι πολύπλοκος και αντιφατικός»

Ο Μορέν υπερασπιζόταν την ιδέα της συνεχούς αλλαγής και της εξέλιξης, απορρίπτοντας τις απόλυτες ερμηνείες για την ανθρώπινη φύση. «Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός. Είναι σύνθετος και ευμετάβλητος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Προειδοποιούσε για τη δύναμη των ιδεολογιών και των δογμάτων, τονίζοντας ότι «τα μυαλά μας κυριαρχούνται από μύθους, θρησκείες και ιδεολογίες».

Από εβραϊκή οικογένεια στην παγκόσμια διανόηση

Γεννημένος το 1921, γιος εκκοσμικευμένων Σεφαραδιτών Εβραίων, ο Μορέν μεγάλωσε στη Γαλλία χωρίς να αποκοπεί από τις οικογενειακές του ρίζες και τη γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του. Σε ηλικία μόλις 10 ετών έχασε τη μητέρα του, γεγονός που σημάδεψε βαθιά τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της μακράς ακαδημαϊκής του πορείας έγραψε δεκάδες βιβλία και τιμήθηκε με 38 επίτιμα διδακτορικά από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Μάρτυρας των μεγάλων γεγονότων του 20ού αιώνα

Ο Μορέν έζησε από κοντά ορισμένες από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας.

Βίωσε την απελευθέρωση του Παρισιού το 1944, παρακολούθησε την Επανάσταση των Γαρυφάλλων στην Πορτογαλία το 1974 και ταξίδεψε επανειλημμένα στη Μόσχα κατά την περίοδο της περεστρόικα και της γκλάσνοστ, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Οι τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του

Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ενεργός στον δημόσιο διάλογο και σχολίαζε τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, είχε εκφράσει την ανησυχία του για την άνοδο αυταρχικών τάσεων διεθνώς, κάνοντας λόγο για μια «νεοαυταρχική οπισθοδρόμηση» που εξαπλώνεται σε πολλές χώρες.

Παρά τον προβληματισμό του για το μέλλον, ο ίδιος δεν εγκατέλειψε ποτέ την ελπίδα. «Η μόνη ελπίδα είναι το απρόβλεπτο. Ας αντισταθούμε», ήταν ένα από τα τελευταία δημόσια μηνύματά του.

