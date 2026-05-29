Κόρινθος: Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην Κόρινθο, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στα επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου για ιατρικές εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ελέγχουν την περιοχή για το ενδεχόμενο ύπαρξης επιπλέον τραυματιών ή εγκλωβισμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νοσοκομείο τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας μετά το περιστατικό.