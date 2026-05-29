Παπασταύρου για Ταγαρά: «Ήταν πολύτιμο στήριγμα - Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Η συγκινητική ανάρτηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον φίλο και συνεργάτη του, Νίκο Ταγαρά

Ο Νίκος Ταγαράς και ο Σταύρος Παπασταύρου / Eurokinissi

Θλίψη σκόρπισε στον πολιτικό κόσμο η είδηση θανάτου του υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, σε ηλικία 70, έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο γιος του, Χρήστος Ταγαράς, μέσω social media.

Η ανάρτηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αποχαιρέτησε με συγκίνση τον φίλο και συνεργάτη του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πολιτικό ήθος του Νίκου Ταγαρά, αλλά και στα μαθήματα αξιοπρέπειας που παρέδωσε μέσα από τη δύσκολη δοκιμασία με την υγεία του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σταύρου Παπασταύρου:

«Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου.

Ο Νίκος υπήρξε πολύτιμος φίλος, αγαπητός συνεργάτης και ένας ευπατρίδης πολιτικός, που προσέφερε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον, στην Πατρίδα και τους συμπολίτες του.

Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη Πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό, καθώς και στο κυβερνητικό έργο.

Για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε.

Έφυγε από κοντά μας μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσε μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους.

Θα μας λείψει πολύ.

Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στους πολλούς ανθρώπους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν.

Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία σου η μνήμη».

