Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Τζουλιάνι γιόρτασε τα 82α γενέθλιά του στην Αθήνα με την Γκίλφοϊλ

Γιορτή με αφορμή τα 82α γενέθλια του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκη Ρούμπιο Τζουλιάνι, διοργάνωσε στην πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ήταν προνόμιο να διοργανώσω μια γιορτή για τον αγαπητό φίλο Δήμαρχο Rudy Giuliani στο Jefferson House χθες το βράδυ με την ευκαιρία των 82ων γενεθλίων του» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Επισήμανε πως «ο Rudy δεν είναι απλά ένας καλός φίλος για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατέχει επίσης μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Αμερικής για την ακλόνητη ηγεσία του μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου».

Τέλος, ευχήθηκε χρόνια πολλά στον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκη με υγεία κάθε χαρά.

Από φωτογραφίες που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Facebook, διακρίνονται να παρευρίσκονται στη γιορτή οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Επίσης, διακρίνεται και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σημειώνεται πως η Αμερικανίδα πρέσβης συνόδευσε τον φίλο της Ρούντι Τζουλιάνι στη Σόφια, όπου συναντήθηκαν με την πρόεδρο της Βουλγαρίας και την υπουργό Ενέργειας.

«Συζητήσαμε ευκαιρίες για την προώθηση των κοινών ενεργειακών μας προτεραιοτήτων. Υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και άλλους εταίρους στην περιοχή για να προωθήσουν ένα κοινό όραμα για ενεργειακή ασφάλεια κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου Αερίου» αναφέρει σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.