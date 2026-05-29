Κόρινθος: Σε ψυκτικό σύστημα η έκρηξη στο εργοστάσιο - Τρεις τραυματίες

Τρεις είναι οι τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/5) σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων στην Κόρινθο.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας και σύμφωνα με το korinthostv τρεις εργαζόμενοι εκτέθηκαν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κατάσταση ενός εκ των εργαζομένων είναι σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης