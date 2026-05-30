Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Δεκάδες άνθρωποι προσβλήθηκαν από μεταδοτικό ιό

Δεκάδες άνθρωποι προσβλήθηκαν από έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό του στομάχου κατά μήκος ενός δημοφιλούς μονοπατιού πεζοπορίας στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ένας άνδρας που αρρώστησε τόσο πολύ που χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο εκτός μονοπατιού για να υποβληθεί σε θεραπεία.

Από τις αρχές Μαΐου, δεκάδες πεζοπόροι έχουν διασχίσει ένα τμήμα του Pacific Crest Trail (PCT) έξω από το Λος Άντζελες , σύμφωνα με πολλά τοπικά δημοσιεύματα. Ο ιός πίσω από την επιδημία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά υπάρχει η υποψία ότι προκαλείται από νοροϊό, ευρέως γνωστό ως το κοινό «μικρόβιο του στομάχου».

Το μονοπάτι Pacific Crest εκτείνεται σε 2.650 μίλια από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού στην Καλιφόρνια μέχρι τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά στην πολιτεία της Ουάσινγκτον , με περίπου 1.700 από αυτά τα μίλια να βρίσκονται στην Καλιφόρνια. Δεν είναι σαφές πόσοι ακριβώς άνθρωποι έχουν αρρωστήσει και πώς εμφανίστηκε η ασθένεια, αλλά οι πεζοπόροι σε απομακρυσμένες υπαίθριες περιοχές μπορεί να είναι ευάλωτοι σε μικρόβια όπως ο νοροϊός λόγω έλλειψης υγιεινής.

Ο νοροϊός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα άτομα και μολυσμένες επιφάνειες και το πλύσιμο των χεριών είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την εξάλειψή του.

Ο Σύνδεσμος Μονοπατιών Pacific Crest δήλωσε την Τετάρτη ότι «γνωρίζει αναφορές για γαστρεντερικές ασθένειες στην περιοχή Wrightwood», η οποία βρίσκεται περίπου 76 μίλια έξω από το Λος Άντζελες. «Συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της κομητείας του Σαν Μπερναρντίνο καθώς αξιολογούν την κατάσταση. Θα κοινοποιήσουμε πληροφορίες δημόσια μόλις είναι διαθέσιμες».

Μέλη της κοινότητας PCT δήλωσαν στο SFGate ότι οι πρώτες αναφορές για άρρωστους πεζοπόρους εμφανίστηκαν γύρω στις 8 Μαΐου. Ανέφεραν ότι οι πεζοπόροι που μεταφέρθηκαν σε επείγοντα περιστατικά στις κοντινές Hesperia και Victorville ενημερώθηκαν από το προσωπικό ότι είχαν νοροϊό. Όσοι έκαναν πεζοπορία μαζί τους ισχυρίστηκαν ότι αργότερα εμφάνισαν συμπτώματα.

Ο Ρον Χαλς, ένας 73χρονος συνταξιούχος από το Φορτ Μπραγκ της Καλιφόρνια, είπε ότι στις 14 Μαΐου, λίγο μετά την εγκατάστασή του σε περιοχή κατά μήκος του μονοπατιού, αρρώστησε βαριά. «Ποτέ δεν ήμουν τόσο αδύναμος», είπε, προσθέτοντας ότι δυσκολευόταν απλώς να σταθεί όρθιος και να απομακρυνθεί από τη σκηνή του. «Όταν τελικά κατάφερα να κοιμηθώ το επόμενο πρωί, δεν έβγαλα καν τα παπούτσια μου».

Άλλοι πεζοπόροι στην περιοχή κάλεσαν την τοπική αστυνομία για να αναφέρουν την κατάσταση και μια ομάδα έρευνας και διάσωσης έφθασε στην περιοχή με ελικόπτερο. Ο Χαλς μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε ιατρικό κέντρο στο Λάνκαστερ και διαγνώστηκε με νοροϊό. Αργότερα πήγε σε ένα μοτέλ στην πόλη για να αναρρώσει.

Ορισμένοι ειδικοί και πεζοπόροι πιστεύουν ότι ορισμένα κρούσματα της επιδημίας μπορεί να συνδέονται με μια πηγή νερού στην κοιλάδα Swarthout μεταξύ του Cajon Pass και του όρους Baden-Powell.

Ο νοροϊός προκαλεί σοβαρή διάρροια και εμετό, μολύνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς κάθε χρόνο. Υπολογίζεται οτι μολύνει περίπου 21 εκατομμύρια Αμερικανούς ετησίως και στέλνει περίπου 2 εκατομμύρια στα ιατρεία ή στα επείγοντα περιστατικά.

Προκαλεί σοβαρή διάρροια και έμετο, που μπορεί να οδηγήσουν σε απειλητική για τη ζωή αφυδάτωση. Μεταδίδεται μέσω επαφής με μικρόβια από τον εμετό ή τα κόπρανα ενός μολυσμένου ατόμου, μολυσμένα τρόφιμα, κοινόχρηστα σκεύη ή επιφάνειες που έχει αγγίξει. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες μέρες, ο ιός σκοτώνει περίπου 900 ανθρώπους κάθε χρόνο, κυρίως ενήλικες 65 ετών και άνω.

Τα ξεσπάσματα είναι πιο συχνά τον χειμώνα λόγω της αύξησης του αριθμού των ανθρώπων που συγκεντρώνονται σε ομάδες, ταξιδεύουν και συνωστίζονται σε εσωτερικούς χώρους, όπου οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να εξαπλωθούν εύκολα.

Είναι επίσης συνηθισμένο σε πολυσύχναστους κοινόχρηστους χώρους όπως τα κρουαζιερόπλοια, και φέτος έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δύο κρούσματα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοια των ΗΠΑ. Τα συμπτώματα του νοροϊού, τα οποία περιλαμβάνουν ναυτία, διάρροια και έμετο τόσο έντονο που μπορεί να προκαλέσει κατάγματα πλευρών, συνήθως εμφανίζονται εντός 12 έως 48 ωρών από την έκθεση.

Η αφυδάτωση αποτελεί σημαντική ανησυχία. Ο συχνός έμετος και η διάρροια μπορούν να προκαλέσουν γρήγορα απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών από το σώμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα χαμηλή αρτηριακή πίεση, μειωμένη ροή αίματος σε ζωτικά όργανα και ανισορροπία ηλεκτρολυτών που μπορεί να βλάψει την καρδιά και τους μύες. Τα απολυμαντικά χεριών από μόνα τους δεν μπορούν να σκοτώσουν τα σωματίδια του νοροϊού στο δέρμα, γι' αυτό και οι γιατροί συνιστούν ανεπιφύλακτα το συχνό πλύσιμο των χεριών.