Φωτιά σε πούλμαν στην περιφερειακή Υμηττού - Σώοι οι επιβάτες

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε πούλμαν που κινούταν στην περιφερειακή Υμηττού. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, κατασβήνοντας άμεσα τη φωτιά.

Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ο οδηγός επέδειξε τη μέγιστη ψυχραιμία, σταθμεύοντας στην άκρη του δρόμου. Όλοι οι επιβάτες του πούλμαν αποβιβάστηκαν σώοι, χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός.

Εξαιτίας του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής Υμηττού, γεγονός που δημιούργησε καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στο σημείο.

