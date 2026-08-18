Φωτιά στο Ρέθυμνο: Τι υποστήριξε ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για την πυρκαγιά

Snapshot Ο 35χρονος Ισραηλινός κατηγορείται για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ η οικογένειά του διέμενε σε πολυτελή βίλα στην περιοχή.

Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση για την απαγόρευση χρήσης ψησταριάς σε περίπτωση ανέμων, παρά μόνο μια λιτή αναφορά σε ένα πινακάκι με πληροφορίες.

Μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ενημέρωσαν τις Αρχές και αποχώρησαν σε ταβέρνα, θεωρώντας αρχικά ότι η φωτιά προκλήθηκε από άλλη αιτία.

Ο δικηγόρος του τόνισε ότι δεν υπήρξε δόλος και ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, ενώ ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Οι όροι αποφυλάκισης περιλαμβάνουν καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Snapshot powered by AI

Ενώπιων της Δικαιοσύνης βρέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στον οποίο αποδίδεται η ευθύνη για τη μεγάλη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου, όπου ο ίδιος και η πολυμελής οικογένειά του είχαν καταλύσει σε πολυτελή βίλα της περιοχής.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 35χρονος υποστήριξε ότι αντιλήφθηκαν τις φλόγες σε απόσταση περίπου 60 μέτρων από την έπαυλη, ενώ το ενδιάμεσο τμήμα της έκτασης, όπως αναφέρεται, ήταν ανέπαφο από τη φωτιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκείνη τη στιγμή θεώρησαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από κάποια άλλη αιτία. Έτσι, κινητοποιήθηκαν, ενημέρωσαν, μαζί με μία γειτόνισσά τους, τις Αρχές, μάζεψαν τα πράγματά τους και μετέβησαν σε ταβέρνα της περιοχής, όπου περίμεναν να εξελιχθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δύο ώρες περίπου μετά το συμβάν τους αναζήτησαν προκειμένου να καταθέσουν.

«Το απαγορευτικό για τη ψησταριά ήταν στα ψιλά γράμματα»

Ο 35χρονος, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της πληροφορικής, επέμεινε κατά την απολογία του, με εμφατικό τρόπο, ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά σε περίπτωση ισχυρών ανέμων.

Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε καμία γραπτή ή προφορική σύσταση να μην χρησιμοποιούν το γκριλ. Ανέφερε ότι στις 10 Αυγούστου, δύο ημέρες μετά την άφιξή τους, τους δόθηκε ένα πινακάκι με κάποιες πληροφορίες, όπως ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi, και πως εκεί, στα «ψιλά γράμματα», υπήρχε και μία λιτή αναφορά για τη μη χρήση της ψησταριάς σε περίπτωση ανέμων.

Μαζί με τον 35χρονο, στη βίλα παραθέριζαν η σύζυγός του, χειρουργός στο επάγγελμα, η οποία είναι έγκυος στον πέμπτο μήνα, το μόλις 1,5 έτους παιδί τους, οι γονείς του-ο πατέρας του είναι διακεκριμένος χειρουργός στη χώρα του, ο οποίος, μάλιστα, έρχεται και διδάσκει στην Ελλάδα-καθώς και οι δύο αδελφοί του με τις συζύγους τους, η μία εκ των οποίων επίσης είναι έγκυος.

Ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον 35χρονο, σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε σχετικά: «Με την απόφαση των Δικαστικών Αρχών να αφεθεί ελεύθερος ο εντολέας μου, αναδείχθηκε η ορθή διάσταση των πραγματικών περιστατικών, η οποία απέχει παρασάγγας από τις αρχικές περιγραφές. Η υπεράσπιση κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που στερείται δόλου, καθώς και ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Η εμπιστοσύνη μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ακλόνητη και συνεχίζουμε τη διαδικασία με απόλυτη προσήλωση στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας».

Ο 35χρονος Ισραηλινός αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

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