Κόρινθος: Τέσσερις τραυματίες μετά από ανατροπή ΙΧ - Δείτε βίντεο

Snapshot Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδο.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα τέσσερα άτομα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδοΤέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Τρίτης την Κόρινθο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, όπου το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδο.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Στη συνέχεια τα άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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