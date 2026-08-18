Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνδρα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε διάστημα 15 λεπτών, αφού περιπολικό όχημα της Πυροσβεστικής προσέγγισε άμεσα το σημείο και την περιόρισε.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.