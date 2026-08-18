Μασαχουσέτη: «Δεν έπιασαν τα φρένα» αυτοκινήτου και... έπεσε μέσα σε πισίνα

Snapshot Ένα αυτοκίνητο στη Μασαχουσέτη έπεσε μέσα σε πισίνα λόγω μη λειτουργίας φρένων, όπως ισχυρίστηκε ο οδηγός.

Ο οδηγός είχε πάρει το όχημα για να μοιράσει δέματα στους γείτονές του όταν συνέβη το ατύχημα.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το αυτοκίνητο κατέληξε στον πάτο της πισίνας.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στην πισίνα ενός σπιτιού κατέληξε ένα αυτοκίνητο στη Μασαχουσέτη, επειδή «δεν έπιασαν τα φρένα», όπως ισχυρίστηκε ο οδηγός του οχήματος.

Οι εικόνες από το αυτοκίνητο να έχει προσγειωθεί στην πισίνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ σύμφωνα με το ABC News, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε πάρει το αμάξι του για να μοιράσει κάποια δέματα στους γείτονές του.

Όπως ισχυρίστηκε, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, τα φρένα δεν έπιασαν με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να καταλήξει στον πάτο της πισίνας, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

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