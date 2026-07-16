Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη: Αυτοκίνητο βρέθηκε σε πισίνα δωματίου

Snapshot Γυναίκα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και το έριξε σε πισίνα δωματίου στο Οίτυλο Μάνης.

Η οδηγός απεγκλωβίστηκε και απελευθέρωσε επίσης το ανήλικο παιδί της από το όχημα.

Το αυτοκίνητο παρέμεινε μέσα στην πισίνα για περίπου 5 ώρες προκαλώντας διαρροή νερού στο δρόμο.

Η ανάσυρση του οχήματος πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια αγροτικού οχήματος και υπό την καθοδήγηση παρευρισκομένων.

Λουόμενοι που ήταν στην περιοχή την ώρα του ατυχήματος ανέφεραν τον εκκωφαντικό ήχο και την ανησυχία τους για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Οίτυλο Μάνης την Τετάρτη, όταν γυναίκα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε σε πισίνα δωματίου. Η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο και να βγάλει και το ανήλικο παιδί της.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στο Ertnews, φαίνεται η στιγμή που με τη βοήθεια ενός αγροτικού οχήματος ανασύρεται το αμάξι από το νερό. Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να δίνει οδηγίες και να καλεί όσους βρίσκονται στο σημείο να απομακρυνθούν από το όχημα το οποίο είναι δεμένο και το τραβούν έξω από την πισίνα.

Μαρτυρία λουόμενης

Για περίπου 5 ώρες το όχημα βρισκόταν μέσα στην πισίνα προκαλώντας αναστάτωση σε όσους περνούσαν από το σημείο καθώς μεγάλη ποσότητα νερού είχε βγει στον δρόμο. Μια γυναίκα, η οποία έκανε μπάνιο στην περιοχή την ώρα του ατυχήματος μίλησε στο ΕΡΤnews:

«Εγώ την ώρα που πήγα να πάρω το αυτοκίνητο μου μετά το μπάνιο μου, γιατί είναι η θάλασσα από κάτω, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος και άρχισαν να τρέχουν πάρα πολλά νερά. Φοβηθήκαμε βέβαια οι λουόμενοι για το τι έχει συμβεί, δεν μπορούσα να καταλάβω. Ανεβήκαμε σε ένα σημείο και είδαμε ένα αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα, ευτυχώς δεν είχε βυθιστεί, ευτυχώς δεν κολυμπούσε κάποιος στην πισίνα εκείνη τη στιγμή γιατί ήταν 17:00 – 17:30 το απόγευμα περίπου. Από το αυτοκίνητο βγήκε μια κυρία, έβγαλε το παιδί από μέσα και άλλη μια κυρία πήγε να βοηθήσει».