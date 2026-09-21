Μόντο Ντουπλάντις: Ερωτευμένοι με την σύζυγό του ποζάρουν με φόντο τη θάλασσα στην Σαρδηνία

Το νιόπαντρο ζευγάρι βρέθηκε στην Ιταλία για να παρευρεθεί σε γάμο

Ελένη Ευστρατίου

Μόντο Ντουπλάντις: Ερωτευμένοι με την σύζυγό του ποζάρουν με φόντο τη θάλασσα στην Σαρδηνία
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  • Το ζευγάρι Μούντο Ντουπλάντις και Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ βρέθηκε στη Σαρδηνία της Ιταλίας για να παρακολουθήσει γάμο ως σύζυγοι.
  • Ο Μούντο και η Ντεζιρέ παντρεύτηκαν στις 12 Ιουνίου 2026 σε τελετή στη νότια Γαλλία, μετά από αρραβώνα και κρυφή γαμήλια τελετή στη Στοκχόλμη τον Μάρτιο 2026.
  • Η γνωριμία τους έγινε το 2020 σε γιορτή στη Σουηδία και παρά τις πολυάσχολες ζωές τους, διατήρησαν ισχυρό δεσμό.
  • Τον Οκτώβριο 2024, ο Μούντο έκανε πρόταση γάμου στη Ντεζιρέ στα Χάμππτονς της Νέας Υόρκης, με έκπληξη από την οικογένεια και τους φίλους τους.
  • Στις φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε η Ντεζιρέ, το ζευγάρι ποζάρει καλοντυμένο με φόντο τη θάλασσα, δείχνοντας τη στενή τους σχέση.
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Στη Σαρδηνία της Ιταλίας βρέθηκε το νιόπαντρο ζευγάρι Μόντο Ντουπλάντις και Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ, προκειμένου να παρευρεθούν σε γάμο.

Μάλιστα, η σύζυγος του παγκόσμιου πρωταθλητή ανέβασε φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram με τους δυο τους να ποζάρουν καλοντυμένοι σε ένα σημείο με φόντο τη θάλασσα. Η Ντεζιρέ σχολίασε ότι πρόκειται για τον πρώτο τους γάμο που πηγαίνουν μαζί ως «σύζυγοι».

Σε βίντεο φαίνονται οι δυο τους να κοιτούν την κάμερα και να ποζάρουν με τα επίσημα ρούχα τους, ενώ στη συνέχεια ο αθλητής αγκαλιάζει την γυναίκα του, την ρίχνει προς τα πίσω και μοντέλο και την φιλάει.

https://www.instagram.com/desireduplantis/reel/Ddg6CezMIVi/

Η γνωριμία που κατέληξε σε γάμο

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 12 Ιουνίου 2026, σε μία λαμπερή τελετή στη νότια Γαλλία. Είχε ήδη προηγηθεί ο αρραβώνας τους και μία κρυφή επίσημη τελετή στη Στοκχόλμη, τον Μάρτιο του 2026.

https://www.instagram.com/p/DZsj-prDI4e/

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης γνωρίστηκε με το μοντέλο από τη Σκανδιναβία το 2020, σε μία γιορτή που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία. Από τότε ο δεσμός τους έγινε δυνατός, παρά τις απαιτήσεις και των δύο στην έντονη και πολυάσχολη ζωή τους. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Μόντο εξέπληξε την σύντροφό του με μία πρόταση γάμου στα Χάμππτονς της Νέας Υόρκης.

«Ο Μόντο μου είπε ότι θα κάναμε ένα ψηφιακό εξώφυλλο για το Vogue Scandinavia, και δεν είχα ιδέα ότι όλη η οικογένειά μου, οι καλύτεροι φίλοι μου και η δική του οικογένεια ήταν καθ’ οδόν προς τα Χάμπτονς την ίδια στιγμή», θυμάται η Ντεζιρέ. «Μου έκανε πρόταση γάμου στην παραλία, και όταν φτάσαμε στο σπίτι, όλοι οι αγαπημένοι μας είχαν μαζευτεί εκεί για να μας κάνουν έκπληξη». Και προσθέτει: «Ήταν τόσο ξεχωριστό να μοιραστώ μια τόσο σημαντική στιγμή με τους ανθρώπους που αγαπώ».

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