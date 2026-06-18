O μυστικός γάμος Αρμάν Ντουπλάντις - Παντρεύτηκε στη Γαλλία τη σύντροφό του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ

Μία κοινή ανάρτηση στο instagram αποκάλυψε τον γάμο του Νο 1 του κόσμου στο άλμα επί κοντώ και Ολυμπιονίκη Αρμάν «Μόντο» Ντουπλάντις με την επί χρόνια σύντροφό του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.

Το ζευγάρι μοιράστηκε μια κοινή ανάρτηση με φωτογραφίες από την τελετή του γάμου τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στο Château de Castellaras στη Νότια Γαλλία.

https://www.instagram.com/p/DZsj-prDI4e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το ζευγάρι ήταν ντυμένο στα λευκά.

Ο γαμπρός φόρεσε ένα λευκό σακάκι σμόκιν σε συνδυασμό με μαύρο παντελόνι και μαύρο παπιγιόν, όλα από τη σουηδική μάρκα Saman Amel.

Η νύφη, εντυπωσίασε με ένα δαντελένιο φόρεμα με μακριά μανίκια και λαιμόκοψη σε σχέδια της Σουηδής σχεδιάστριας Ida Lanto.

Ο σταρ του άλματος επί κοντώ, 26 ετών, αρραβωνιάστηκε με το μοντέλο Desiree Inglander το καλοκαίρι του 2024, ανακοινώνοντας το μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.