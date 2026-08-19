Αφαίρεσαν πέτρα 3,1 κιλών από την ουροδόχο κύστη άνδρα - Τρομερές εικόνες

Γιατροί στη Σρι Λάνκα αφαίρεσαν μια γιγαντιαία πέτρα στην ουροδόχο κύστη, που ζύγιζε όσο ένα νεογέννητο μωρό.

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Αφαίρεσαν πέτρα 3,1 κιλών από την ουροδόχο κύστη άνδρα - Τρομερές εικόνες
ΥΓΕΙΑ
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Γιατροί στη Σρι Λάνκα αφαίρεσαν μια πέτρα βάρους 3,1 κιλών από την ουροδόχο κύστη ενός άνδρα, κάτι που πιθανώς είναι η μεγαλύτερη του είδους της που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε νοσοκομείο του Τρινκομάλι, στα ανατολικά της χώρας. Ο 55χρονος ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά, ενώσω λάμβανε θεραπεία, οι γιατροί βρήκαν πέτρες στην ουροδόχο κύστη του, αφού παρατήρησαν ότι αντιμετώπιζε δυσκολία στην ούρηση.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οι γιατροί αφαίρεσαν την πέτρα στην ουροδόχο κύστη: ζύγιζε όσο ένα νεογέννητο μωρό και είχε περίπου το μέγεθος ενός αυγού στρουθοκαμήλου!

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«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αρχεία, είναι η μεγαλύτερη πέτρα στην ουροδόχο κύστη που έχει καταγραφεί και αφαιρεθεί ποτέ μέσω χειρουργικής επέμβασης», δήλωσε στο BBC Sinhala ο δρ. Μπαλακρίσναν, ο οποίος ηγήθηκε της χειρουργικής επέμβασης. Πρόσθεσε ότι ο ασθενής χαίρει πλέον «πολύ καλής υγείας».

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο και συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία για τις άλλες ιατρικές του παθήσεις, ανέφεραν οι γιατροί.

Ο Δρ. Μπαλακρίσναν πρόσθεσε, ότι η πέτρα πιθανώς βρισκόταν στην ουροδόχο κύστη του ασθενούς για περίπου 5 έως 10 χρόνια.

Οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη σχηματίζονται όταν τα μέταλλα στα ούρα κρυσταλλώνονται και έτσι μετατρέπονται σε συμπαγείς σβόλους. Συνήθως εμφανίζονται όταν η ουροδόχος κύστη δεν αδειάζει εντελώς, αφήνοντας συμπυκνωμένα ούρα που μπορούν να μετατραπούν σε κρυστάλλους.

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Οι μικρές πέτρες στην ουροδόχο κύστη, μεγέθους κόκκων άμμου, μπορούν να διέλθουν και να αποβληθούν φυσιολογικά από το ουροποιητικό σύστημα. Αλλά πέτρες μεγαλύτερες από 1 cm συχνά εμποδίζουν τη ροή των ούρων και απαιτούν ιατρική παρέμβαση. Μια πέτρα στην ουροδόχο κύστη που είναι μεγαλύτερη από 4 cm θεωρείται «γιγαντιαία».

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Σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, η μεγαλύτερη πέτρα στην ουροδόχο κύστη αφαιρέθηκε από έναν ασθενή στη Βραζιλία το 2003. Ζύγιζε 1,9 κιλά και είχε μήκος 17,9 cm.

Η πέτρα στην ουροδόχο κύστη που αφαιρέθηκε από τον 55χρονο στη Σρι Λάνκα την περασμένη εβδομάδα είχε μήκος περίπου 17 cm.

Πηγή: bbc.com

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