«Τρέξε, κρύψου, πάλεψε»: Η άσκηση στα σχολεία της Ταϊλάνδης για ένοπλες επιθέσεις

Snapshot Στην Ταϊλάνδη ξεκίνησαν ασκήσεις προσομοίωσης ένοπλης επίθεσης στα σχολεία, μετά από ένα θανατηφόρο περιστατικό με 14χρονο δράστη.

Οι ασκήσεις βασίζονται στην οδηγία του υπουργού Παιδείας που απαιτεί σχέδια ασφαλείας και πρόβες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι μαθητές μαθαίνουν να τρέχουν, να κρύβονται και να αντιμετωπίζουν τον δράστη υπό πίεση, όπως σε άσκηση στο σχολείο Surasamontree της Μπανγκόκ.

Τα σχολεία έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας με ανιχνευτές μετάλλων και έρευνες σε τσάντες.

Η εκπαίδευση στο σχολείο θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση της αντίδρασης των μαθητών σε πραγματικές απειλές. Snapshot powered by AI

Οι ασκήσεις προσομοίωσης μιας ένοπλης επίθεσης μέσα σε σχολείο, ξεκίνησαν να διδάσκονται στους μαθητές στην Ταϊλάνδη, καθώς ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας δύο εβδομάδες αφότου ένας 14χρονος άνοιξε πυρ σε σχολικό συγκρότημα σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ενώ στις Φιλιππίνες χθες Τρίτη σε άλλο περιστατικό πυροβολισμού υπήρξαν δύο νεκροί μαθητές, ανάμεσά τους και ο δράστης.

Οι ασκήσεις ακολουθούν μια οδηγία που υπογράφηκε στις 10 Αυγούστου από τον υπουργό Παιδείας Prasert Jantararuangtong που απαιτεί από τα σχολεία να καταρτίσουν σχέδια ασφαλείας και να κάνουν πρόβες διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Με τις ασκήσεις οι μαθητές προετοιμάζονται για το πώς να ξεφεύγουν, να κρύβονται και να ενεργούν υπό πίεση.

Την Τετάρτη, στο σχολείο Surasamontree στην Μπανγκόκ, όπως αναφέρει το Reuters, οι μαθητές συμμετείχαν σε μια άσκηση «τρέξε, κρύψου, πάλεψε», με έναν αστυνομικό ντυμένο στα μαύρα και να ενεργεί ως εικονικός επιτιθέμενος, οπλισμένος με ένα πιστόλι και ένα τουφέκι εφόδου να πυροβολεί άσφαιρα.

Οι μαθητές έτρεξαν να ξεφύγουν από τον ένοπλο και κρύφτηκαν κάτω από τραπέζια και πίσω από κλειδωμένες πόρτες, ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν έπιπλα για να μπλοκάρουν τις εισόδους.

Σε ένα σενάριο, οι μαθητές αντιμετώπισαν και ακινητοποίησαν τον δράστη αφού μπήκε στην τάξη.

المدارس في #تايلاند تبدأ تدريبات تحاكي هجومًا مسلحًا لتعليم الطلاب كيفية الهروب والاختباء والتصرف تحت الضغط#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/poUkmnkm6e — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) August 19, 2026

«Κάθε σχολείο ανταποκρίνεται γιατί αυτή είναι μια απειλή νέας εποχής που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε», δήλωσε ο Visitsak Vipattanamongkol, επιθεωρητής της μονάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στο Τμήμα Περιπολίας και Ειδικών Επιχειρήσεων της αστυνομίας.

Το σχολείο έχει επίσης κλιμακώσει τους καθημερινούς ελέγχους ασφαλείας χρησιμοποιώντας ανιχνευτές μετάλλων και έρευνες σε τσάντες.

Η διευθύντρια του σχολείου Surasamontree, Onitcha Kochana, είπε ότι η εκπαίδευση θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να ανταποκριθούν σε περίπτωση πραγματικής έκτακτης ανάγκης, ώστε την ώρα της κρίσιμης κατάστασης με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν να μετατρέψουν κάτι σοβαρό σε κάτι λιγότερο σοβαρό.

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