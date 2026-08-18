Φιλιππίνες: Τρομακτικό βίντεο τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο - Τραβήχτηκε από τον δράστη

Snapshot Ένα βίντεο από τη Φιλιππίνες δείχνει τη στιγμή ένοπλης επίθεσης σε καθολικό γυμνάσιο από μαθητή.

Η κάμερα που κατέγραψε το βίντεο βρίσκεται πάνω στον δράστη, πιθανώς σε κινητό ή φορητή συσκευή.

Ο δράστης πυροβόλησε αρχικά μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας, προκαλώντας πανικό και φυγή μαθητών.

Στη συνέχεια, προσπάθησε να πυροβολήσει σε άλλη αίθουσα, όπου το όπλο κόλλησε, αλλά συνέχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Στην επίθεση σκοτώθηκε ένας μαθητής και ο δράστης αυτοκτόνησε σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό βίντεο έχει κυκλοφορήσει σε ΜΜΕ στις Φιλιππίνες το οποίο δείχνει τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης μαθητή σε καθολικό γυμνάσιο .

Η κάμερα που τραβάει το βίντεο βρίσκεται στο κινητό τηλέφωνο ή πρόκειται για κάποια άλλη φορητή κάμερα που έχει πάνω του ο ένοπλος. Στο βίντεο φαίνονται οι εικόνες που βλέπει ο δράστης.

Αρχικά μπαίνει σε μία αίθουσα διδασκαλίας και οι μαθητές δεν προσέχουν το όπλο. Μόλις πυροβολεί μία φορά επικρατεί πανικός και οι μαθητές τρέχουν προς την έξοδο από την άλλη πλευρά της αίθουσας.

Τότε ο ένοπλος βγαίνει στο διάδρομο και μπαίνει σε άλλη αίθουσα. Προσπαθεί να πυροβολήσει αλλά το όπλο κολλάει. Το χτυπάει και αμέσως μετά αρχίζει να πυροβολεί αρκετές φορές μέσα στην αίθουσα αδιακρίτως. Τότε οι μαθητές ουρλιάζουν και προσπαθούν να διαφύγουν. Το όπλο φαίνεται ότι κολλάει και πάλι και ο δράστης ακούγεται να λέει: «Γαμώτο».

Στην επίθεση σκοτώθηκε ένας μαθητής και αμέσως μετά ο δράστης αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.