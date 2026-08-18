Φιλιππίνες: Ένοπλος μαθητής σε γυμνάσιο - Ένας νεκρός

Snapshot Ένας μαθητής σκοτώθηκε από πυρά συμμαθητή του σε καθολικό γυμνάσιο στη Ζαμποάνγκα των Φιλιππίνων.

Ο δράστης, ο οποίος εισήγαγε κρυφά ένα πιστόλι στο σχολείο, πυροβόλησε αρχικά έναν καθηγητή χωρίς να τον τραυματίσει.

Μετά την επίθεση, ο μαθητής που πυροβόλησε αυτοκτόνησε.

Η κατάσταση ελέγχθηκε από τις αρχές και δεν υπήρχαν άλλοι ένοπλοι στο σχολείο.

Το περιστατικό συνέβη δύο μήνες μετά άλλη ένοπλη επίθεση σε γυμνάσιο των Φιλιππίνων με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Snapshot powered by AI

Ένας μαθητής σε ένα καθολικό γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες σκοτώθηκε από πυροβολισμό συμμαθητή του, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ο δράστης κατάφερε να εισάγει κρυφά ένα πιστόλι σε αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου στην πόλη Ζαμποάνγκα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Khymer Adan Olaso σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο μαθητής πυροβόλησε τον καθηγητή που καθόταν στο γραφείο του, αλλά αστόχησε. Στη συνέχεια, ο ύποπτος μετακινήθηκε σε άλλη αίθουσα και πυροβόλησε έναν μαθητή, ο οποίος αργότερα πέθανε, ανέφερε ο Olaso.

Ζωντανή μετάδοση που φέρεται να καταγράφηκε μέσα στο σχολείο την ώρα της επίθεσης και κυκλοφόρησε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έδειχνε την κάννη ενός όπλου να κινείται κατά μήκος ενός διαδρόμου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπήρχε ένοπλος, ανέφεραν οι αρχές. Το περιστατικό συνέβη δύο μήνες μετά από ένοπλη επίθεση σε γυμνάσιο στην πόλη Τακλομπάν, όπου σκοτώθηκαν τρεις μαθητές και τραυματίστηκαν άλλοι 20.