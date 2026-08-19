Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γουόκαπ: «Είπες την απαγορευμένη λέξη»

Ο Τόμας Γουόκαπ αποφάσισε να καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ώστε να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι BC, υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ.

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση προκάλεσαν την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος σχολίασε το θέμα με τον δικό του τρόπο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στην υπόθεση Γουόκαπ, γράφοντας: «Είπες την απαγορευμένη λέξη» στο Instagram.