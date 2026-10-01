Νέα έρευνα: Η Ελβετία έχει χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο των παγετώνων της σε μόλις πέντε χρόνια

Snapshot Οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν σχεδόν το 20% του όγκου τους από το 2021 έως το 2026, με ταχύτερο ρυθμό τήξης μεταξύ 2022-2026.

Το 2026, οι παγετώνες συρρικνώθηκαν κατά 5,5% μόνο στους πρώτους οκτώ μήνες λόγω θερμότερου καλοκαιριού και μειωμένων χιονοπτώσεων.

Ο παγετώνας Άλετς κατέγραψε τη μεγαλύτερη απώλεια πάγου στην ιστορία μετρήσεων, ενώ ο παγετώνας Τσανφλερόν έχασε πάνω από τέσσερα μέτρα πάχους.

Η συνολική απώλεια νερού από την τήξη των παγετώνων το καλοκαίρι του 2026 ισοδυναμεί με περισσότερες από τέσσερις φορές την ετήσια κατανάλωση πόσιμου νερού των ελβετικών νοικοκυριών.

Παρά την αρχική συμβολή της τήξης στην κάλυψη των υδατικών αναγκών, η συνεχής μείωση των παγετώνων μειώνει την μακροπρόθεσμη παροχή νερού. Snapshot powered by AI

Η Ελβετία έχει χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο των παγετώνων της σε μόλις πέντε χρόνια, όπως αποκαλύπτει μια νέα έρευνα, η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιστήμονες.

Κατά μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, οι ελβετικοί παγετώνες συρρικνώθηκαν κατά 5,5%, έπειτα από το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στα χρονικά της χώρας κι έναν χειμώνα, στον οποίο δεν σημειώθηκαν αρκετές χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το δίκτυο παρακολούθησης των παγετώνων της Ελβετίας (GLAMOS). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια όγκου των παγετώνων από το 1950.

«Πολλοί από εμάς δεν συνειδητοποιούμε πόσο γρήγορα υποχωρούν οι παγετώνες, ή ότι μόλις μία γενιά πριν, ορισμένες περιοχές που σήμερα είναι άγονες βρίσκονταν κάτω από εκατοντάδες μέτρα πάγου», είπε στον Guardian, ο Ματθίας Χους, επικεφαλής του GLAMOS και κύριος συντάκτης της έκθεσης.

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταμετρήσει επίσημα τους παγετώνες που εξαφανίστηκαν φέτος, αλλά δήλωσαν ότι έχουν γίνει μάρτυρες της εξαφάνισης αρκετών μικρών παγετώνων.

«Επισκέφθηκα έναν παγετώνα την περασμένη εβδομάδα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να στέκεσαι σε ένα τοπίο που μοιάζει σεληνιακό, όπου μόλις πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένα μεγάλο στρώμα πάγου», είπε ο Χους. «Και σήμερα αυτό το τοπίο είναι μια βραχώδης έρημος, όπου μπορείς να δεις μερικά διάσπαρτα κομμάτια πάγου που συνεχίζουν να λιώνουν αργά πάνω σε καυτές πέτρες».

Μεταξύ του 2022 και του 2026, οι ελβετικοί παγετώνες έλιωσαν με ρυθμό ταχύτερο από όλη την προηγούμενη πενταετία, με αποτέλεσμα να χάσουν το 20% του όγκου τους από το 2021.

Η έκθεση, η οποία έγινε σε συνεργασία μεταξύ του Ελβετικού Δικτύου Παρακολούθησης Παγετώνων και της Ελβετικής Επιτροπής Παρατήρησης της Κρυόσφαιρας, διαπίστωσε ότι το μέσο πάχος των παγετώνων μειώθηκε κατά 2,5 έως 4 μέτρα το 2026. Σύμφωνα με τον Χους, οι επιστήμονες παρατηρούν όλο και συχνότερα παγετώνες να καταρρέουν από μέσα, αντί να υποχωρούν απλώς λόγω της θερμότητας στην επιφάνεια τους.

Αν και οι θερμοκρασίες ήταν πιο υψηλές φέτος, πάντως, οι απώλειες δεν ξεπέρασαν εκείνες του 2022, όταν σκόνη από τη Βόρεια Αφρική είχε επικαθίσει στο χιόνι και είχε επιταχύνει την τήξη.

Ο παγετώνας Άλετς, ο μεγαλύτερος της Ελβετίας, είναι αυτός που κατέγραψε τη μεγαλύτερη απώλεια πάγου φέτος στην ιστορία των μετρήσεων. Την ίδια στιγμή, ο παγετώνας Τσανφλερόν έχασε περισσότερα από τέσσερα μέτρα από το πάχος του.

«Μια τέτοια απώλεια θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια», λέει ο Χους.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι παγετώνες της Ελβετίας έχασαν περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερες από τέσσερις φορές την ετήσια κατανάλωση πόσιμου νερού των ελβετικών νοικοκυριών», εξηγεί ο Χους.

Προς το παρών, η τήξη των παγετώνων φαίνεται να έχει θετική επίδραση, καθώς συμβάλλει στον περιορισμό των ελλείψεων νερού κατά τους μήνες του καλοκαιριού Ωστόσο, καθώς οι παγετώνες συρρικνώνονται, μειώνεται όλο και περισσότερο συμβολή τους στην κάλυψη των αναγκών σε νερό.