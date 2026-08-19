Πληθωρισμός: Στο 2,7% τον Ιούλιο – Η Ελλάδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών – μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, καταγράφοντας μείωση 1,4% σε ετήσια βάση, με τον πληθωρισμό να κινείται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,4%, η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο και 2% έναν χρόνο νωρίτερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,0%, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Στην Ευρωζώνη, τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση του πληθωρισμού είχαν οι υπηρεσίες, ενώ ακολούθησαν η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν αισθητές, με τη Σουηδία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό, στο 0,3%, και τη Ρουμανία το υψηλότερο, στο 8,2%.

Στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,9% στην Ισπανία, στο 4,4% στην Κύπρο, στο 4,4% στη Βουλγαρία και στο 3,1% στην Πορτογαλία. Στη Ρουμανία καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό, στο 8,2%.