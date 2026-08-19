Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικοί λίγο πριν την έφοδο, πέφτουν από ύψος όταν καταρρέει η βεράντα

Snapshot Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ξύλινη βεράντα κατά τη διάρκεια εφόδου σε σπίτι σεξουαλικού παραβάτη στο Μιζούρι.

Η βεράντα υποχώρησε κάτω από το βάρος εννέα αστυνομικών των U.S. Marshals και της SWAT που εκτελούσαν ένταλμα σύλληψης.

Ο ύποπτος Τζέικομπ Αλεξάντερ Μουνόζ απουσίαζε από το σπίτι και παραδόθηκε αργότερα στις αρχές.

Η επιχείρηση ήταν μέρος της «Operation Adam’s Watch» που στόχευε σε σεξουαλικούς παραβάτες χωρίς δηλωμένες διευθύνσεις.

Ο Μουνόζ είχε καταδικαστεί το 2022 για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης Κατηγορίας 1. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν στη διάρκεια μίας επιχείρησης εφόδου στο σπίτι ενός σεξουαλικού παραβάτη, στο Μιζούρι, που βρισκόταν στον 2ο όροφο μιας κατασκευής, κατέρρευσε η ξύλινη βεράντα.

​Ένα εντυπωσιακό βίντεο από κάμερα σώματος αποτυπώνει τη στιγμή που η υπερυψωμένη βεράντα υποχωρεί κάτω από το βάρος του πλήθους των ανδρών των U.S. Marshals και της SWAT, συνολικά 9 άτομα, οι οποίοι θα εκτελούσαν ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο Τζέικομπ Αλεξάντερ Μουνόζ.

Τέσσερις βοηθοί ομοσπονδιακών αστυνόμων και πέντε βοηθοί σερίφη της κομητείας Ράντολφ στεκόντουσαν πάνω στη βεράντα όταν αυτή αποκολλήθηκε από το κτίριο και έπεσε, ρίχνοντας και τους εννέα αστυνομικούς στο έδαφος ανάμεσα στα συντρίμμια.

Οι πέντε νοσηλεύτηκαν με κατάγματα, ρήξεις μυών και εγκεφαλικές διαταραχές. Κατά την πτώση δεν εκπυρσοκρότησαν πυροβόλα όπλα. Σε μία ειρωνική ωστόσο πτυχή, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Μουνόζ δεν βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά παραδόθηκε αργότερα στις αρχές.

Η επιχείρηση αποτελούσε μέρος της «Operation Adam’s Watch», μιας πολυεβδομαδιαίας επιχείρησης που στόχευε σε σεξουαλικούς παραβάτες που δεν είχαν δηλώσει τις διευθύνσεις τους. Εκείνο το πρωί η ομάδα κατείχε 30 τέτοια εντάλματα, συμπεριλαμβανομένου ενός για τον Μουνόζ.

Ο Μουνόζ καταδικάστηκε στις 6 Ιουλίου 2022, στην κομητεία Ράντολφ, για κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Είναι καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης Κατηγορίας 1. Οι αρχές ανέφεραν ότι είχε σταματήσει να παρουσιάζεται στον υπεύθυνο αναστολής του, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος. Προηγούμενες έρευνες στο διαμέρισμα οδήγησαν στην κατάσχεση πολυάριθμων πυροβόλων όπλων.