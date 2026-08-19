«Συνάντησε τον λάθος άντρα τη λάθος στιγμή»: Έρευνες για την άγρια δολοφονία της Γαλλίδας TikToker

Η αναγνώριση της απανθρακωμένης σορού της έγινε μέσω DNA

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Συνάντησε τον λάθος άντρα τη λάθος στιγμή»: Έρευνες για την άγρια δολοφονία της Γαλλίδας TikToker
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η σορός της 29χρονης influencer Σόνιας Μπελίνα βρέθηκε απανθρακωμένη και αναγνωρίστηκε μέσω DNA.
  • Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως δολοφονία, με το πτώμα να έχει καεί μερικώς πιθανώς για να καταστραφούν αποδεικτικά στοιχεία.
  • Η Μπελίνα επισκέφθηκε την περιοχή Gard για διακοπές και εξαφανίστηκε μετά από μια βραδινή έξοδο στις 10 Αυγούστου.
  • Η αδερφή της αναφέρθηκε σε πιθανή συνάντηση με «λάθος άντρα τη λάθος στιγμή» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η οικογένεια καταδίκασε την εκστρατεία μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Ως δολοφονία αντιμετωπίζεται πλέον η υπόθεση της δημοφιλούς influencer Σόνια Μπελίνα που βρέθηκε απανθρακωμένη και γυμνή, σε έναν απομονωμένο αμπελώνα στη Γαλλία.

Η 29χρονη, όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ είχε επισκεφθεί για διακοπές την περιοχή στο νότιο διαμέρισμα Gard στις 10 Αυγούστου, καθώς ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της, τον επόμενο μήνα.

Γνωστή και ως Mia, η influencer είχε περισσότερους από ένα τέταρτο εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok, όπου μοιραζόταν λεπτομέρειες της ζωής της.

Το πτώμα της ανακάλυψε ένας εργάτης σε έναν αμπελώνα στο Saint-Gilles, κοντά στην πόλη Nιμ.

Μέλη της οικογένειάς της το αναγνώρισαν αργότερα, ενώ οι εισαγγελείς της Νιμ ετοιμάζονταν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA.

Η εισαγγελέας της Νιμ, επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας για φόνο και πως το πτώμα της είχε «καεί μερικώς», σε μια προφανή προσπάθεια να καταστραφούν αποδεικτικά στοιχεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η αδερφή της Μπελίνα, η οποία ζήτησε να μην δημοσιευτεί το όνομά της, θυμήθηκε τα γεγονότα της 10ης Αυγούστου, λέγοντας: «Είπε ότι θα έβγαινε ένα βράδυ και δεν επέστρεψε ποτέ».

Είπε επίσης ότι η Μπελίνα μπορεί να «συνάντησε τον λάθος άντρα τη λάθος στιγμή», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η οικογένεια του θύματος καταδίκασε επίσης μια «εκστρατεία μίσους» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ακολούθησε την είδηση του θανάτου της Μπελίνα.

Οι αξιωματούχοι του νόμου και της τάξης εκδίδουν συχνά προειδοποιήσεις σε influencers και άλλους που δημοσιεύουν λεπτομέρειες της ζωής τους σε αγνώστους, λέγοντας ότι μπορούν να προσελκύσουν ανεπιθύμητη προσοχή από εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένων των stalkers.

Η έρευνα για τον θάνατό της συνεχίζεται.

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