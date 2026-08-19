Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο διανοούμενο

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς κηδεύτηκε στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία, παρουσία στενού οικογενειακού κύκλου.

Η εγγονή του παρουσίασε συγκινητική ομιλία για την αγάπη και την ανθρωπιά του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε σημαντικός κοινωνιολόγος με ακαδημαϊκή πορεία σε Ελλάδα και Γαλλία, και διατέλεσε καθηγητής, διευθυντής και πρόεδρος σε πολλά ιδρύματα.

Συμμετείχε σε διεθνείς διασκέψεις και κατείχε σημαντικές θέσεις σε πολιτιστικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, όπως το ΕΜΣΤ και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

Το 2025 εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αφήνοντας σημαντική κληρονομιά στην κοινωνιολογία και τον δημόσιο βίο της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και παρουσία στενού οικογενειακού κύκλου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον ακαδημαϊκό, διανοούμενο και πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Τσουκαλά, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Αποτεφρωτήριο, σύμφωνα και με την τελευταία επιθυμία του εκλιπόντος.

Στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του Φωτεινή Τσαλίκογλου, στενοί συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του διαδρομή.

Η συγκινητική ομιλία της εγγονής του

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της εγγονής του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, η οποία μίλησε για την αγάπη και την ανθρωπιά του παππού της, αλλά και για τις προσωπικές αναμνήσεις που είχε κρατήσει από εκείνον.

Η παρουσία της οικογένειας και των ανθρώπων που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν έδωσε στην τελετή έναν ιδιαίτερα προσωπικό και φορτισμένο χαρακτήρα.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της διοίκησης του Αποτεφρωτηρίου

Εκ μέρους της διοίκησης του Αποτεφωτηρίου Ριτσώνας, την οικογένεια του εκλιπόντος συλλυπήθηκε ο πρόεδρος του Αποτεφρωτηρίου, Αντώνης Αλακιώτης, αποτίοντας φόρο τιμής στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους και διανοούμενους της μεταπολεμικής περιόδου.

Με σπουδές στη Νομική, τη Φιλοσοφία του Δικαίου και την Κοινωνιολογία και ακαδημαϊκή πορεία σε Ελλάδα και Γαλλία, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνιολογική έρευνα και στον δημόσιο διάλογο.

Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία υπήρξε λαμπρή:1968–1985: Τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού

1985 και εξής: Τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

1981–1989: Επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

1993–1996: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ.Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Μεξικού.Παράλληλα, ανέλαβε καίριες θεσμικές και πολιτιστικές ευθύνες. Ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη (1994-1996), ενώ υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), μέλος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και μέλος του ερευνητικού συμβουλίου του Ολυμπιακού Μουσείου της Λωζάνης.

Από το 2000 έως το 2014 υπηρέτησε ως τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Το 2025 τιμήθηκε με την εκλογή του ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη στην ελληνική κοινωνιολογία, την ακαδημαϊκή έρευνα και τον δημόσιο βίο της χώρας.

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