Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Μεσίστια η σημαία στην Ακαδημία Αθηνών για τον θάνατό του

Snapshot Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλά, εξέχοντος κοινωνιολόγου και κοινωνικού θεωρητικού.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς εξελέγη το 2025 τακτικό μέλος της Ακαδημίας στην έδρα Κοινωνιολογίας Κοινωνικής Θεωρίας στη Γ' Τάξη των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Αναγνωρίζεται ως σημαντικός κοινωνικός φιλόσοφος με πολύτιμη ακαδημαϊκή παρακαταθήκη και ενεργό συμβολή στην Κοινωνία των Πολιτών.

Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσίστιο τη σημαία της επί τρεις ημέρες ως ένδειξη πένθους για την απώλειά του.

Ο θάνατος του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον επιστημονικό χώρο και στην Ακαδημία Αθηνών. Snapshot powered by AI

Με «βαθύτατη θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση» η Ακαδημία Αθηνών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «έλαβε γνώση της απώλειας του Ακαδημαϊκού και εξέχοντος επιστήμονος στο πεδίο της Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας, Κωνσταντίνου Τσουκαλά».

«Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς εξελέγη το 2025 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στην έδρα ‘Κοινωνιολογίας-Κοινωνικής Θεωρίας', στη Γ' Τάξη των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα τακτικά μέλη, το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Ακαδημίας εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς τους οικείους και συνεργάτες του. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε ένας σπουδαίος στοχαστής και μία εμβληματική προσωπικότητα στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Περνάει στην αιωνιότητα ως ένας σημαίνων Κοινωνικός Φιλόσοφος, ο οποίος άφησε μία πολύτιμη παρακαταθήκη στην ελληνική και διεθνή κοινότητα με το πολυσχιδές ακαδημαϊκό του έργο, την οξυδερκή κριτική του θεώρηση αλλά και την καθοριστική συμβολή του ως ενεργού πολίτη, ενισχύοντας ουσιαστικά την Κοινωνία των Πολιτών. Το κενό που αφήνει στην Ακαδημία Αθηνών αλλά και στον επιστημονικό χώρο εν γένει είναι δυσαναπλήρωτο.

Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσίστιο τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες από σήμερα», αναφέρει μεταξύ άλλων το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του.

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