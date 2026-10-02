ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη της βουλευτού της ΝΔ, Κατερίνας Παπακώστα

Snapshot Η δίκη της βουλευτού της ΝΔ Κατερίνας Παπακώστα αναβλήθηκε και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 20 Νοεμβρίου 2026.

Η αναβολή προέκυψε λόγω κωλυμάτων που επικαλέστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Ελ. Σίσκου τόνισε τον ειδικό χαρακτήρα της διαδικασίας και αρχικά είχε προσδιοριστεί για σύντομη εκδίκαση.

Οι κατηγορίες αφορούν απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και απιστία. Snapshot powered by AI

Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ουσιαστικά η δίκη της βουλευτή της ΝΔ Κατερίνας Παπακώστα και το Μονομελές Εφετείο οδηγήθηκε σε αναβολή. Η υπόθεση, με συγκατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και ακόμη δύο πρόσωπα, θα εκδικαστεί στις 20 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την υποβολή αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης, οι οποίοι επικαλέστηκαν κωλύματα και ζήτησαν αναβολή, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμούν διακοπή της δίκης.

Η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Ελ. Σίσκου αναφέρθηκε, πάντως, στον ειδικό χαρακτήρα της διαδικασίας και στον λόγο για τον οποίο η υπόθεση είχε προσδιοριστεί σε σύντομο χρόνο, επισημαίνοντας ότι, παρά τα κωλύματα, τελικά θα εισηγηθεί την αναβολή:

«Θέλω να σημειώσω ότι η υπόθεση αυτή προσδιορίστηκε σήμερα με βάση συγκεκριμένο νόμο για να εκκαθαρίζονται σύντομα οι υποθέσεις των βουλευτών. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν αποδεδειγμένα κωλύματα δύο συνηγόρων για να διακόψουμε τη Δευτέρα, θα προτείνω την αναβολή».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, αφορούν απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηθική αυτουργία σε απάτη με υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, ηθική αυτουργία σε απιστία και απιστία.

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